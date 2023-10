Il mondo di South Park sconvolto dall'AI nel teaser trailer del quinto speciale

News Serie TV

South Park: Joining the Panderverse arriverà negli Stati Uniti su Paramount+ questo mese.

Questa volta sarà l'intelligenza artificiale a finire nel mirino di South Park. Il quinto speciale dell'irriverente serie animata, realizzato da Trey Parker e Matt Stone in esclusiva per il servizio streaming Paramount+, si mostra in un primo teaser trailer che ne svela anche il titolo, South Park: Joining the Panderverse, e la data di uscita, 27 ottobre negli Stati Uniti e in Canada e successivamente nel resto del mondo.

La trama di South Park: Joining the Panderverse

In Joining the Panderverse, i sogni profondamente inquietanti di Cartman presagiscono la fine della vita che lui conosce e ama. Anche gli adulti di South Park sono alle prese con le proprie cruciali decisioni mentre l'avvento dell'intelligenza artificiale sta stravolgendo il loro mondo. Il teaser mostra i protagonisti della serie cambiare sesso, età e razza, suggerendo che anche le questioni legate all'identità potrebbero essere oggetto di satira nel nuovo speciale.

Joining the Panderverse si aggiunge ai due speciali del 2021 ispirati dalla pandemia di Covid-19 e ai due dello scorso anno a tema emergenza climatica. Nel frattempo, la serie attende di tornare in tv con la ventisettesima stagione, mentre altre tre sono state già confermate Comedy Central per il periodo 2025-27.