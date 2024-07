Il giorno dello sciacallo: Data e teaser trailer della serie Sky con Eddie Redmayne

News Serie TV

Nel thriller tratto dal romanzo di Frederick Forsyth recitano anche Lashana Lynch e Úrsula Corberó.

Il giorno dello sciacallo, nuovo adattamento dell'influente romanzo omonimo di Frederick Forsyth dopo il pluripremiato film del 1973 diretto da Fred Zinnemann, si mostra in un primo teaser trailer in attesa dell'arrivo sui teleschermi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall'8 novembre. Con il premio Oscar Eddie Redmayne (La teoria del tutto) nel ruolo principale, la serie porta la firma di Ronan Bennett, negli ultimi anni impegnato in tv con l'acclamata Top Boy.

Il giorno dello sciacallo: La trama e il cast della serie tv

Ambientata nel turbolento panorama geopolitico dei giorni nostri, Il giorno dello sciacallo racconta la storia ad alta tensione di una caccia all'uomo internazionale. Lo Sciacallo del titolo, il personaggio interpretato da Redmayne, è un sfuggente, solitario e implacabile assassino su commissione. Lo è in particolare per Bianca (Lashana Lynch, The Marvels), la tenace e intelligente agente dell'MI6 impegnata in un'incessante caccia all'uomo in tutta Europa per catturarlo.

Nella serie recita anche la star de La casa di carta Úrsula Corberó con il ruolo di Nuria, una donna al centro della vita personale dello Sciacallo completamente ignara di chi sia veramente, oltre agli attori de Il Trono di Spade Charles Dance e Richard Dormer, Chukwudi Iwuji (Guardiani della Galassia), Lia Williams (Queste oscure materie), Khalid Abdalla (The Crown), Eleanor Matsuura (The Walking Dead) e gli attori di Andor Jonjo O'Neill e Sule Rimi.