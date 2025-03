Il Gattopardo è su Netflix: La nostra intervista a Saul Nanni, Benedetta Porcaroli e Deva Cassel

News Serie TV

Saul Nanni, Benedetta Porcaroli e Deva Cassel sono i giovani interpreti di Tancredi, Concetta e Angelica nella miniserie Il Gattopardo, appena arrivata su Netflix: ci hanno raccontato il loro rapporto con il romanzo e parlato della loro esperienza sul set.

Il Gattopardo, la miniserie evento basata sul celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è finalmente disponibile su Netflix. Oltre 60 anni dopo l'uscita del film capolavoro di Luchino Visconti, Indiana Production e Moonage Pictures hanno collaborato con il servizio di video in streaming globale per portare in tutto il mondo la storia senza tempo del Principe di Salina e dei grandi cambiamenti che attraversa nell'Italia post-unitaria. Un ruolo centrale, in questo racconto che parla anche di giovani che si adattano ai tempi, lo ricoprono la figlia del principe Concetta Corbera, il nipote del Principe Tancredi Falconeri e Angelica Sedara, figlia dell'ambizioso Don Calogero Sedara che aspira a guadagnare una posizione sociale in una Sicilia attraversata da una grande rivoluzione. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Saul Nanni, Benedetta Porcaroli e Deva Cassel, interpreti rispettivamente proprio di Tancredi, Concetta e Angelica. Ci hanno parlato del loro rapporto con il romanzo originale, del faticoso lavoro sul set (la serie è stata girata in circa sei mesi tra la Sicilia, Roma e Torino, anche in piena estate) e del lavoro che hanno fatto per entrare nei loro personaggi. Guardate qui sotto la nostra intervista.

Intervista Esclusiva: La nostra video intervista ai giovani interpreti Saul Nanni, Benedetta Porcaroli e Deva Cassel - HD

Il Gattopardo di Netflix: La trama e il team dietro alla miniserie

Al centro della storia de Il Gattopardo c'è Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile.

Prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen, Benedetto Habib e Alessandro Mascheroni per Indiana Production e da Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures, Il Gattopardo è scritta da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters. Alla regia Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). Esplorando temi universali com il potere, l'amore e il costo del progressi, la serie riscopre la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi.

Foto: Lucia Iuorio