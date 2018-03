Il finale di House of Cards: Il primo teaser trailer senza Kevin Spacey

Morto un presidente se ne fa un altro. In occasione della notte degli Oscar, Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della sesta e ultima stagione di House of Cards, la quale a sorpresa non vedrà il Frank Underwood di Kevin Spacey nuovamente al centro della storia. Dopo il licenziamento dell'attore, travolto come saprete dallo scandalo dilagante delle molestie sessuali, gli autori hanno deciso di andare avanti e concludere il racconto ponendo al centro degli ultimi 8 episodi il personaggio interpretato da Robin Wright, Claire Underwood. Nella clip, questa si trova nell'ufficio ovale che un tempo apparteneva al marito, volgersi allo stesso modo verso la macchina da presa e dichiarare: "Siamo solo all'inizio".

Sebbene il promo non annunci una data, fondamentalmente perché a essere all'inizio sono anche le riprese dopo una lunga pausa dovuta ai guai che hanno coinvolto Spacey, sappiamo ora che House of Cards tornerà sul servizio di video in streaming (in Italia in esclusiva su Sky Atlantic) in autunno. Il cast include alcuni nuovi membri - Cody Fern (American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace), Diane Lane (Unfaithful: L'amore infedele) e Greg Kinnear (Qualcosa è cambiato) - mentre Constance Zimmer riprenderà il ruolo della giornalista investigativa Janine Skorsky.