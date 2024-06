Il Decameron come non l'abbiamo mai visto: Data e primo trailer della nuova serie Netflix

News Serie TV

The Decameron, creata dall'ideatrice di Orange is the New Black, reinterpreta l'opera di Boccaccio trasformandola in un'irriverente dark comedy: ecco quando esce e tutto quello che c'è da sapere.

Netflix ha annunciato la data d'uscita e svelato il primo teaser trailer di The Decameron, la serie che porterà sullo schermo una nuova interpretazione della celebre opera di Giovanni Boccaccio trasformandola in una dark comedy piuttosto bizzarra. Nel cast, tra gli altri, ci sono Tony Hale (Veep) e Zosia Mamet (Girls) e la mente dietro questo esprimento è nientemeno che Jenji Kohan, sceneggiatrice famosa soprattutto per essere stata l'ideatrice di Orange Is the New Black. L'appuntamento in streaming è fissato per il prossimo 25 luglio.

The Decameron: La trama della serie Netflix

Scritta dall'ideatrice di Teenage Bounty Hunters Kathleen Jordan, anche showrunner, The Decameron viene definita un "soap period dramedy" ed è lunga 8 episodi. Segue alcuni nobili che, nell'anno 1348 mentre la peste nera dilagava a Firenze, insieme con i loro servi sono invitati ad attendere la fine della pandemia in una grande villa nella campagna italiana. Il soggiorno si presenta come una "sontuosa vacanza" ma, mentre le regole sociali saltano, quello che inizia come un passatempo erotico imbevuto di vino sulle colline toscane precipita in una lotta a tutto campo per la sopravvivenza.

Il cast

Oltre a Tony Hale e Zosia Mamet, il cast comprende Tanya Reynolds (Sex Education), Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls), Karan Gill (I May Destroy You), Leila Farzad (I Hate Suzie), Amar Chadha-Patel (Willow), Lou Gala (Julia), Dougie McMeekin (Harlots) e Jessica Plummer (The Girl Before). Per l'elenco di tutti i personaggi e le relative descrizioni diffuse da Netflix, vi rimandiamo qui a una nostra passata news sui personaggi e il cast di The Decameron.