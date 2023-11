Il cast di Suits si riunirà all'ATX TV Festival di Austin

News Serie TV

La reunion annunciata dopo il recente successo streaming della serie tv, su Netflix e Peacock.

Ci sono ottime chance si vedere Harvey Specter e Mike Ross di nuovo insieme! Gli organizzatori dell'ATX TV Festival, un importante evento che ogni anno celebra e mette in mostra a Austin, in Texas, il passato, il presente e il futuro dell'industria televisiva, hanno annunciato che uno dei panel della 13esima edizione vedrà di nuovo insieme il cast del legal drama Suits, conclusosi nel 2019 dopo nove stagioni e negli ultimi mesi sulla cresta dell'onda dopo l'approdo sulle piattaforme streaming.

Suits: Il cast di nuovo insieme all'ATX TV Festival

La prossima edizione del festival si terrà dal 30 maggio al 2 giugno. Il panel di Suits, che precederà di poche settimane il quinto anniversario della conclusione della serie tv, ospiterà l'ideatore Aaron Korsh e i membri del cast. Tra questi ultimi, hanno già confermato la loro presenza Patrick J. Adams (interprete di Mike Ross), Sarah Rafferty (Donna Paulsen) e Dulé Hill (Alex Williams), mentre ci si aspetta che altri lo faranno nei prossimi mesi.

Secondo Nielsen (l'agenzia americana che misura gli ascolti televisivi e non solo), Suits è stata la serie tv più vista in streaming negli Stati Uniti per quindici delle ultime diciotto settimane, dodici delle quali consecutive, un record da quando sono iniziate le rilevazioni più di tre anni e mezzo fa. Di recente, la sorprendente, rinnovata popolarità di Suits ha incoraggiato lo studio NBCUniversal e Korsh a riunire le forze per lo sviluppo di una nuova serie ambientata nello stesso universo. Un progetto incentrato su un nuovo gruppo di personaggi in una nuova location, probabilmente Los Angeles.