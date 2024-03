Il cast di Settimo cielo di nuovo insieme dopo 17 anni: Le foto della reunion

News Serie TV

Gli attori della serie tv conclusasi nel 2007 si sono ritrovati alla 90's Con.

Sono passati 17 anni dall'ultima volta in tv di Settimo cielo, la serie che per 11 stagioni ha raccontato le storie dei Camden, una numerosa famiglia della fittizia Glen Oak, in California, guidata da un pastore protestante e dalla sua amorevole moglie. Uno dei più grandi successi di The WB, la rete oggi conosciuta come The CW, molto amata anche in Italia, 7th Heaven è stata celebrata all'ultima 90's Con di Hartford, nel Connecticut, dove una parte del suo cast si è riunito e ha immortalato il tutto nella foto che vi riportiamo qui di seguito.

Settimo cielo: La reunion del cast

Lo scatto, condiviso da Beverley Mitchell (interprete nella serie di Lucy Camden), mostra anche gli ex colleghi Catherine Hicks (Annie Camden), Barry Watson (Matt Camden), David Gallagher (Simon Camden) e Mackenzie Rosman (Ruthie Camden). Ovvero la mamma e quattro dei suoi sette figli. Mancano invece Jessica Biel (Mary Camden), presente alla convention solo via FaceTime, e il capofamiglia Stephen Collins (Eric Camden), scomparso dalle scene dopo aver ammesso nel 2014 di aver molestato più volte tre ragazzine, così come i gemelli Nikolas e Lorenzo Brino (Sam e David Camden), che all'epoca dell'ultimo episodio avevano 8 anni.

"Immensamente grata per questi pazzi umani che chiamo famiglia! Dire che ce ne fosse bisogno è un eufemismo", ha scritto Mitchell nella didascalia. "Ho il cuore pieno e sono davvero fortunata ad amare e ridere con loro! Grazie That's 4 Entertainment per averci riunito per il 90's Con. Vi voglio bene Barry Watson, David Gallagher, Mackenzie Rosman e Catherine Hicks".