Il cast di CSI di nuovo insieme: Le foto

Marg Helgenberger, ora nel cast del revival CSI: Vegas, si è riunita con alcuni dei suoi ex colleghi.

Nessun crimine da risolvere, questa volta. Sebbene CSI sia tornata in tv da un paio di stagioni con il revival CSI: Vegas, solo una parte del suo cast originario ne è stata coinvolta, e non sempre allo stesso tempo. Fuori dagli schermi, invece, è tutta un'altra storia. In un post condiviso su Instagram, Marg Helgenberger, interprete nella prima serie e nella continuazione di Catherine Willows, si è mostrata in tre fotografie insieme con le ex co-star Jorja Fox (Sara Sidle, vista nella prima stagione del revival), Eric Szmanda (Greg Sanders, brevemente nella seconda), Robert David Hall (Al Robbins) e David Berman (David Phillips).

CSI: Il cast riunito

"Abbiamo riunito la banda! Amo i miei cari amici di CSI" ha scritto Helgenberger nella didascalia, aggiungendo l'hashtag #friendsforever (amici per sempre). Il procedurale di Anthony E. Zuiker, uno dei più grandi successi televisivi degli anni Duemila, andò in onda per 15 stagioni e un finale di due ore fino all'autunno del 2015, generando nel frattempo tre spin-off: CSI: Miami, CSI: NY e CSI: Cyber. Dall'autunno del 2021 è in onda invece CSI: Vegas, i cui episodi hanno coinvolto anche l'altro veterano del franchise William Petersen (Gil Grissom) e brevemente Paul Guilfoyle (Jim Brass) e Wallace Langham (David Hodges).

CSI: Vegas è stata rinnovata per una terza stagione, ma il suo arrivo in tv sembra lontano e potrebbe essere ridimensionato rispetto ai 21 episodi della stagione 2 a causa degli scioperi di Hollywood tuttora in corso. "Ho interpretato Catherine Willows per così tanti anni. È come una parte di me. In effetti, uno dei motivi per cui lasciai la serie originale è perché sentivo che era diventata troppo parte della mia identità", aveva detto Helgenberger a Entertainment Weekly in occasione del ritorno nei suoi panni. "È stato fantastico tornare nei suoi stivaletti e nei suoi jeans attillati".