Il caso Alex Schwazer: la nostra intervista all'atleta olimpico Alex Schwazer e all'allenatore Sandro Donati

Da oggi su Netflix, Il caso Alex Schwazer racconta uno dei più complessi casi giudiziari di sempre: quello del campione olimpico Alex Schwazer. A presentare la docuserie in 4 puntate sono venuti a Roma lo stesso Schwazer e il suo allenatore Carlo Donati. Li abbiamo intervistati.

È disponibile da oggi su Netflix la docuserie Il caso Alex Schwazer, che racconta la complicata parabola giudiziaria di un campione sportivo vittima di un'ingiusta macchinazione ma capace di grande resilienza e forza d'animo.

Articolata in quattro episodi, Il caso Alex Schwazer fotografa la realtà senza romanzarla e alterna a materiale d'archivio inedito e non una lunga intervista a Schwazer e testimonianze di coloro che gli sono stati vicino in questi ultimi dieci-dodici anni, a cominciare dall'allenatore Sandro Donati, simbolo per eccellenza dello "sport pulito".

Nonostante questa struttura "classica", l’impressione che abbiamo avuto è stata quella di guardare una serie crime o procedural, dove i cattivi somigliano quasi a villain da fumetto, pur senza essere deformati ad hoc.

Come in un dramma sportivo, la vicenda di Alex Schwazer è una storia di ascesa, caduta e rinascita, la cronaca di una redenzione che arriva dopo l'esperienza del dolore. Si parte da poco prima delle Olimpiadi di Pechino del 2008, dove l'atleta si aggiudica la medaglia d'oro nella marcia 50 chilometri, stabilendo un nuovo record, e si arriva quasi fino ai giorni nostri, quando viene fuori la verità o una parte di essa sul campione e la seconda accusa di doping (questa volta ingiusta). Schwazer si racconta con sincerità, non mascherando la sofferenza né la crisi profonda che, all'indomani dell'oro olimpico, lo ha portato a doparsi e gli è costata la fine della felice relazione sentimentale con la pattinatrice Carolina Kostner.

Altro protagonista della serie è Sandro Donati, che ha creduto in Alex Schwazer, lo ha allenato in mezzo all'indifferenza generale, lo ha aiutato a tornare a sperare ed è stato per lui anche un secondo padre. Insieme i due hanno superato ostacoli che sembravano insormontabili. Attraverso la loro instancabile lotta contro la menzogna, Il caso Alex Schwazer fotografa con giusta spietatezza, avvolgendola in una luce livida, la corruzione del mondo dell'atletica leggera, in cui regna la stessa omertà che caratterizza un ambiente mafioso. La docuserie assurge così a istantanea di un intrigo internazionale che provoca, ahinoi, un brusco risveglio dal "sogno" che in una gara vince sempre il migliore.

Per il lancio de Il caso Alex Schwazer sono venuti a Roma Sandro Donati e Alex Schwazer. Parlare con loro è stato molto toccante, e dopo averli incontrati siamo tornati a casa con una maglia azzurra sulla falsariga di quelle olimpioniche su cui, sotto al titolo della docuserie, si legge: "La verità è una lunga marcia", una frase che cercheremo di non dimenticare mai. Ecco la nostra intervista.