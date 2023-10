Il Camorrista: Alla Festa del Cinema di Roma la serie perduta di Giuseppe Tornatore

News Serie TV

Riemerge, restaurata, la serie girata contestualmente al film d'esordio di Giuseppe Tornatore e mai andata in onda: il regista ne ha parlato con orgoglio e commozione.

Prima di Gomorra, Suburra e tutte le serie che hanno esaminato le varie sfaccettature della malavita e della mafia, c'era Il Camorrista. La serie - girata da Giuseppe Tornatore contestualmente all'omonimo film d'esordio nel 1985 - è stata presentata il 26 ottobre con "soli" 38 anni di ritardo alla Festa del Cinema di Roma. Il regista, insieme agli attori Leo Gullotta, Nicola Di Pinto e Marzio Onorato e con la producer di Titanus Maria Grazia Sarcassi, il CEO di Titanus Massimo Veneziano e il presidente di Titanus Guido Lombardo ha parlato di questo progetto atipico e per lui molto stimolante.

La storia produttiva de Il Camorrista

È una storia incredibile quella de Il Camorrista: fu il produttore Goffredo Lombardo della Titanus a proporre a Tornatore di girare sia la serie che il film nello stesso momento, per cercare di abbattere i costi. Tuttavia l'opera televisiva ("lo sceneggiato", avremmo detto allora), dopo l'uscita del film che restò brevemente nelle sale anche per i temi scottanti di cui parlava, fu accantonata e mai mandata in onda. Era il 1985 e, forse, il pubblico non era ancora pronto a un prodotto così elaborato e cruento che - a vederlo bene - ha anticipato di gran lunga i tempi. Al centro del racconto ci sono le vicende del Professore (Ben Gazzara), boss della camorra, stimato e temuto da tutti nel giro della malavita - personaggio liberamente ispirato a Raffaele Cutolo. I cinque episodi della serie andarono smarriti nei magazzini dei materiali in 35mm e per quasi quarant'anni nessuno ha saputo dove fossero. Solo oggi, grazie alla ripresa produttiva di Titanus, la serie è riemersa e Guido Lombardo ha chiesto a Tornatore di rimetterci le mani curando in prima persona il restauro. "La gente non ha capito che la serie già esisteva. C'è ancora chi pensa che questa sia una serie basata sul film e che arrivi dopo le tante serie che parlano di mafia. Invece è stato possibile farla quasi quarant'anni fa grazie a un produttore che ne sapeva una più del diavolo. Si era innamorato del progetto e, pur di farlo nonostante fosse molto costoso, mi propose la serie. Fu un suo colpo di genio", ha raccontato Giuseppe Tornatore in conferenza stampa.

Le emozioni di Giuseppe Tornatore

L'operazione di restauro, a livello tecnico, è stata miracolosa. Ha comportato infatti una nuova scansione in 4K, una nuova color correction, il rifacimento del suono e il resize del formato in 16:9 da 1:33 che era. Il montaggio, ha spiegato il regista, è rimasto pressoché intatto; è stato fatto solo qualche taglio per ridurre il minutaggio delle puntate a circa 55 minuti l'una. "È un lavoro che non mi sarei mai immaginato. Per me è stato un privilegio poter rimettere mano alle cose. Rivedendolo ho trovato tanti difetti ma anche tanta passione. Ero un ragazzo di 27 anni e proprio in quella passione mi ritrovo ancora oggi", ha detto il regista.

Come è nata Il Camorrista: I retroscena

Tornatore ha raccontato anche alcuni retroscena che all'epoca lo portarono a realizzare questa serie: non solo la lungimiranza di Goffredo Lombardo, che capì le potenzialità del progetto, ma anche il processo di casting che portò alla scelta dell'attore italo-americano Ben Gazzara come protagonista (la seconda scelta rispetto a Gian Maria Volonté che il regista avrebbe voluto ma che non riuscì a contattare). "Avevo la fortuna di conoscere il l'agente di Gazzara che gli fece vedere tutti i miei documentari, tra cui Diario di Guttuso. Il caso volle che Gazzara e Guttuso si conoscessero e si sentirono telefonicamente. Guttuso gli parlò bene di me e allora Gazzara accettò con simpatia il ruolo".

Curioso, poi, il rapporto che legava Tornatore a Joe Marrazzo, il giornalista autore del libro su cui si basano sia il film che la serie. "Sostituivo spesso i registi programmisti alla sede Rai di Palermo. Lì veniva spesso Joe Marrazzo e io l'avevo coinvolto per una consulenza su Cento giorni a Palermo (film diretto da Giuseppe Ferrara a cui Tornatore lavorava come sceneggiatore ndr.). Mi disse che stava scrivendo un romanzo. Ma, siccome lui faceva inchieste molto scabrose, la camorra gli incendiava l'auto di continuo e lui aveva proprio in macchina le pagine del romanzo, scritte con la macchina da scrivere. Gli dicevo 'Ma non puoi fare delle fotocopie?'. Lui mi diceva che non aveva tempo da perdere. E poi riprendeva a scrivere il romanzo da zero. lo ha dovuto scrivere tre volte. Una volta mi disse che l'aveva finito e mi colpì il fatto che fosse un racconto che esplorava la nascita di un'organizzazione criminale, qualcosa che ancora non c'era", ha raccontato Tornatore. Purtroppo Joe Marrazzo non fece in tempo a leggere neppure la sceneggiatura perché morì a febbraio del 1985

Raccontare la camorra per combatterla

Prima di allora, ha ricordato il regista, il tema della camorra era stato centrale in due grandi film degli anni '50 (Processo alla città di Luigi Zampa e La sfida di Francesco Rosi), poi nei film di Pasquale Squitieri e poi in quelli con Mario Merola che parlavano di camorra in chiave folcloristica. Dal punto di vista delle origini del fenomeno, tuttavia, si sapeva poco (anche perché ancora doveva arrivare la stagione delle confessioni di Buscetta). "Ne Il Camorrista di Joe c'era proprio la spiegazione di come può nascere un'organizzazione criminale e come può diventare grande. L'idea nacque proprio dal voler raccontare una storia per combattere la criminalità. Mi sembrava un atto di denuncia e di coraggio", ha spiegato ancora il regista di Nuovo cinema paradiso.

Il Camorrista arriverà in tv o in streaming?

Avremo il piacere, dopo aver visto il primo e il quarto episodio de Il Camorrista alla Festa del Cinema di Roma, di vedere la serie in tv o su qualche piattaforma di video in streaming? Massimo Veneziano di Titanus ha assicurato che il pubblico la vedrà; potrebbe arrivare, ha detto l'amministratore delegato, su una rete del gruppo Mediaset e poi anche su una piattaforma di video in streaming che si sta definendo proprio in questi giorni. Sarebbe stato un vero peccato, dopo questo grande lavoro di restauro, se la serie non fosse stata proposta al grande pubblico. Per fortuna bisogna solo pazientare.

Foto Credit: Stefano Schirato