Il barone rampante di Italo Calvino diventa una serie tv prodotta da Lorenzo Mieli

Il produttore a capo della società The Apartment ha spiegato di aver impiegato tre anni per assicurarsi i diritti sul romanzo diventato un classico della letteratura italiana.

Uno dei romanzi più amati e apprezzati della letteratura italiana, Il barone rampante di Italo Calvino, diventa una serie tv. Il produttore Lorenzo Mieli, che con la sua The Apartment - parte del gruppo Fremantle - ha prodotto successi come L'amica geniale, The New Pope e più recentemente il nuovo film di Luca Guadagnino Bones and All, ha annunciato di aver acquisito i diritti del romanzo e di volerlo adattare in una miniserie.

Il barone rampante: Un classico della letteratura per ragazzi, e non solo

Il barone rampante, pubblicato nel 1957, è un romanzo di formazione e d'avventura che racconta la storia di un rampollo di una famiglia nobile ligure che all'età di dodici anni, in seguito a un litigio con i genitori per un piatto di lumache, si arrampica su un albero del giardino di casa dichiarando di non volerne più discendere per il resto della vita. Il libro è il secondo di una trilogia intitolata I nostri antenati che comprende anche i romanzi Il visconte dimezzato e Il cavaliere inesistente, ma tra i tre è quello che ha avuto più successo. Insieme a Se una notte d'inverno un viaggiatore è l'opera più famosa di Italo Calvino, eppure prima d'ora non era mai stata adattata per la tv o per il cinema (ad oggi l'unico adattamento televisivo di un'opera di Calvino è lo sceneggiato in sei puntate della Rai con Nanni Loy, tratto dalla raccolta di novelle Marcovaldo ovvero Le stagioni in città).

Il progetto di Lorenzo Mieli

Lorenzo Mieli ha annunciato di essere riuscito a ottenere i diritti de Il barone rampante durante una masterclass a cui ha partecipato al London Film Festival dove The Apartment è presente con Bones and All e Esterno Notte di Marco Bellocchio. Come riportato da Deadline, il produttore ha detto di essere un grande appassionato di Calvino e di aver lavorato a lungo - più di tre anni - per assicurarsi i diritti su una delle sue opere più famose. Il lavoro sulla serie, tuttavia, è solo agli inizi visto che ancora non ci sono sceneggiatori né un regista scelti per trasportare le pagine di Calvino sul piccolo schermo. "Il barone rampante è un vero classico e il compito di adattarlo in una miniserie è molto impegnativo e serio per me a livello creativo. Voglio trovare un autore/regista che ami e capisca davvero Calvino e questo libro e che possa fare un lavoro creativo incredibile tanto quanto Calvino ha fatto scrivendolo", ha precisato Mieli.