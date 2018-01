Il 2017 anno record per le Serie TV: Mai così tante

Al press tour invernale della Television Critics Association l'amministratore delegato di FX John Landgraf ha diffuso i risultati aggiornati dell'indagine che annualmente studia lo stato di salute dell'industria dello spettacolo, più precisamente l'andamento del mercato degli sceneggiati originali, che anche nel 2017 ha mantenuto la tendenza fortemente positiva degli ultimi anni, con una crescita del numero di produzioni rispetto al 2016 del 7%.

Sono stati 487 gli sceneggiati originali prodotti nel 2017 dalle diverse realtà televisive, in crescita rispetto ai 455 del 2016 e più che raddoppiati negli ultimi sette anni. Si tratta del miglior risultato di sempre, merito in larga parte delle piattaforme streaming, che negli ultimi dodici mesi maggiormente hanno investito nella crescita della propria offerta (27 titoli in più), posizione che non sembra destinata a cambiare nel 2018. Infatti, con la previsione di un ulteriore investimento di 7 miliardi di dollari solo da Netflix, cui si aggiungono i 4,5 miliardi di Amazon e il miliardo di Hulu, senza contare il recente ingresso nel mercato di Apple e YouTube, l'aspettativa è di un nuovo record al termine dell'anno in corso.

Se negli ultimi cinque anni la cresciuta per le piattaforme streaming è stata del 680%, dopo la leggera flessione dello scorso anno, tornano a crescere anche il mercato broadcast (passato da 146 a 153 produzioni) e quello delle realtà via cavo a pagamento (da 36 a 42), mentre hanno registrato il secondo risultato negativo consecutivo le realtà via cavo non a pagamento, che pur confermandosi le più impegnate con 175 produzioni, sono tornate ai numeri del 2014, con una decrescita nell'ultimo anno del 4%.