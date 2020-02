I trailer di The Fugitive con Kiefer Sutherland e Flipped con Will Forte

News Serie TV

Sono due delle prime serie originali del nuovo servizio di video in streaming Quibi.

Al via negli Stati Uniti il 6 aprile, il nuovo servizio di video in streaming per dispositivi mobile Quibi ha diffuso i trailer di due delle sue prime serie originali: The Fugitive, remake dell'omonimo thriller degli anni '90, questa volta con Boyd Holbrook (Narcos) e il veterano di 24 Kiefer Sutherland, e Flipped, comedy con Will Forte (The Last Man on Earth) e Kaitlin Olson (C'è sempre il sole a Philadelphia).

Scritta dall'ideatore di Scorpion Nick Santora, The Fugitive si concentra su Mike Ferro (Holbrook), un operaio di Los Angeles che cerca di capire se sua moglie Allison e la figlia di 10 anni Pearl siano al sicuro quando una bomba squarcia il treno della metropolitana su cui sta viaggiando. Ma le fake news e le indagini social che contraddistinguono la nostra epoca dipingono un quadro da incubo, facendo apparire Mike come il responsabile dell'atroce attacco. Accusato ingiustamente, l'uomo deve dimostrare la propria innocenza scoprendo il vero responsabile, mentre il leggendario agente Clay Bryce (Sutherland) guida le indagini che mirano al suo arresto. Il resto del cast include Tiya Sircar (The Good Place), Natalie Martinez (The I-Land), Brian Geraghty (L'alienista), Genesis Rodriguez (Time After Time) e Keilani Arellanes (Euphoria).

In Flipped di Steve Mallory e Damon Jones, Forte e Olson interpretano invece Jann e Cricket Melfi, una coppia sottoccupata convinta di poter diventare il prossimo duo di celebrità dell'home design, come sempre più spesso se ne vedono in tv. Tuttavia, la realtà si dimostra piuttosto crudele con loro quando il viaggio verso la fama e la gloria li porta a imbattersi in personaggi poco raccomandabili, inclusi i membri di un cartello della droga, ai quali saranno costretti a rinnovare casa. Li affiancano gli attori Eva Longoria (Desperate Housewives), Arturo Castro (Narcos) e Andy Garcia (Ballers).