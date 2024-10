I Soprano. La vera storia: Su Sky e in streaming su NOW il documentario che racconta tutti i segreti della serie cult

News Serie TV

Su Sky Documentaries venerdì 4 e sabato 5 ottobre alle 21.15 va in onda in due parti una speciale retrospettiva in occasione dei 25 anni dal debutto de I Soprano.

Qual è il primo titolo che vi viene in mente quando vi chiedono di nominare una serie di culto? I Soprano sarà sicuramente tra le prime risposte che darete. La rivoluzionaria serie targata HBO ha riscritto le regole del crime drama andando in onda per sei stagioni, dal 1999 al 2007. In occasione del venticinquesimo anniversario dalla messa in onda del primo episodio, su Sky Documentaries venerdì 4 e sabato 5 ottobre alle 21.15 (e in streaming solo su NOW e disponibile on demand) arriva il documentario I Soprano. La vera storia.

I Soprano. La vera storia: Il documentario che celebra la serie

Il documentario in due parti è diretto dal pluripremiato regista Alex Gibney e offre uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera del suo creatore, David Chase; mostra come la serie sia diventata un fenomeno culturale, trasformando il racconto televisivo e avendo un forte impatto sulla società. Partendo dalla sua educazione, David Chase descrive il suo ingresso a Hollywood fino alle origini e al processo creativo de I Soprano, scavando nelle sfide legate alla gestione di uno spettacolo di successo e ricordando il suo rapporto di lavoro creativo con il protagonista James Gandolfini.



Entra in NOW e guarda I Soprano!

Non mancano le testimonianze dirette, video inediti delle prime audizioni, filmati esclusivi nel dietro le quinte e interviste agli attori, sceneggiatori, produttori e membri del cast tra cui Lorraine Bracco, Edie Falco e Michael Imperioli. Se guardando il documentario dovesse venirvi voglia di fare un rewatch della mitica serie, sappiate che su Sky e NOW sono già disponibili on demand tutte le 6 stagioni de I Soprano.

La trama de I Soprano

I Soprano segue il boss dalla tempra d'acciaio di una famiglia criminale italo-americana del New Jersey, Tony Soprano (James Gandolfini). Stressato dai suoi affari sporchi e dal ricordo di un'infanzia difficile, Tony inizia a soffrire di attacchi di panico. Seppur con diffidenza, sceglie segretamente la via terapeutica insieme alla dottoressa Melfi, la quale cerca anche di aiutare l'uomo a risolvere i suoi problemi con la moglie Carmela e i due figli Meadow e AJ.