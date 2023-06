I Soprano: I colleghi di James Gandolfini lo ricordano a 10 anni dalla sua scomparsa

News Serie TV

L'indimenticabile interprete di Tony Soprano è venuto a mancare il 19 giugno 2013 in seguito a un attacco di cuore: il ricordo di Michael Imperioli, Edie Falco e gli altri.

Sono passati già 10 anni dalla scomparsa di James Gandolfini, l'amato interprete di Tony Soprano stroncato da un attacco di cuore il 19 giugno 2013 mentre si trovava a Roma in vacanza. In occasione di questo triste anniversario, le ex co-star de I Soprano lo hanno ricordato affidando ai social toccanti messaggi d'affetto. Tra loro Edie Falco e Michael Imperioli.

James Gandolfini: Il ricordo di Michael Imperioli e degli altri

Michael Imperioli, che ha condiviso lo schermo con Gandolfini interpretando il protetto di Tony Soprano, Christopher Moltisanti, ha condiviso su Instagram la sua foto preferita con l'ex collega. Nel post ha scritto: "Batman e Robin… la mia foto preferita di noi due. E non posso fare a meno di pensare a dove siamo finiti quella notte e a quello che hai detto. Qualcosa che dovrebbe finire sui libri di storia. È così strano che siano passati 10 anni da quando ci hai lasciato. Mi piacerebbe girare un'altra scena o fare un'altra risata o un'altra chiacchierata notturna. Mi sentirò per sempre grato di aver fatto così tanto lavoro insieme, di aver trascorso così tanto tempo in tua compagnia e per tutta la generosità e gentilezza. Mi manchi tanto quanto manchi a tanti sul pianeta".

Edie Falco, che interpretava la moglie di Tony Soprano, Carmela, ha ricordato recentemente Gandolfini durante un'intervista a Vanity Fair. "Non si è lasciato comandare da molte delle cose che ho lasciato che comandassero me - questa mentalità da bravo studente", ha detto. "Dovevo sempre dire bene le battute e seguire il copione esattamente allo stesso modo ogni volta. E lo guardavo, e lui stava dietro a qualcosa di... più grande. E più profondo. Se aveva l'impulso di dire qualcosa di leggermente diverso, o di cambiare il copione, lo faceva e basta. Ed ero gelosa che in qualche modo avesse ottenuto da se stesso il permesso di fare quel genere di cose", ha aggiunto.

Joe Pantoliano, che pure ha recitato insieme a Gandolfini ne I Soprano, ha parlato del suo primo giorno di lavoro e della gentilezza che l'attore gli ha mostrato tra una ripresa e l'altra aggiungendo: "Mi ha guardato negli occhi e ha detto: 'Ascolta, è un onore e un piacere lavorare con te.'". "È molto difficile per un attore recitare in una serie con un cast consolidato. Molti attori recitano solo in un episodio con due scene. Ma lui ha sempre fatto di tutto per assicurarsi che tutti fossero a proprio agio", ha raccontato Pantoliano.

Il ricordo del figlio di James Gandolfini

Infine, anche il figlio di James Gandolfini, Michael Gandolfini (che sulle orme di suo padre ha intrapreso la carriera da attore), ha voluto ricordare suo papà proprio nel giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la festa del papà postando una vecchia foto che lo ritrae, da bambino, insieme a lui. "Buona festa del papà, babbo. Ti voglio bene. Oggi, domani e per sempre. Mi manchi e ti amo", ha scritto accanto alla foto.