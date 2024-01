I Soprano compie 25 anni: HBO celebra la serie di culto con filmati mai visti prima

News Serie TV

In occasione del 25° anniversario, HBO e Max celebrano la serie tv con filmati inediti, proiezioni, reunion, pop-up e tanto altro.

Venticinque anni fa, nella serie I Soprano, la famiglia del boss italoamericano Tony Soprano è diventata la nostra famiglia. Oggi, in occasione di un anniversario che ci fa sentire tutti un po' vecchi, HBO e Max celebrano il grande capolavoro di David Chase con James Gandolfini, vincitore di 21 Emmy e due volte miglior serie drammatica, con la diffusione di filmati mai visti prima e diversi eventi pensati per i fan.

I Soprano: Il 25° anniversario della serie tv

Al momento disponibile solo negli Stati Uniti su Max, la raccolta include 15 scene tagliate, tre delle quali mai mostrate al pubblico, e oltre cinque ore di contenuti girati dietro le quinte della serie. Tutto questo si aggiunge chiaramente alle cinque stagioni prodotte dal 1999 al 2007, in Italia disponibili esclusivamente su Sky e in streaming su NOW. Non è tutto. Max sta riunendo il cast per una cena privata in un locale trasformato in un'ambientazione a tema I Soprano, con anche il menù ispirato alla serie. Dall'11 gennaio al 4 febbraio, al DaNico, un rinomato ristorante italiano a New York City, gli ospiti potranno assaggiare piatti come gli ziti al forno di Carmela e la caprese speciale di Satriale.

Inoltre, il 10 gennaio i fan di New York e Los Angeles potranno visitare il pop-up di Satriale, la macelleria che è stata luogo abituale di ritrovo per Tony e la sua famiglia criminale, dove saranno serviti panini ispirati alla serie. Lo stesso giorno, il primo episodio sarà proiettato in entrambe le città, a eventi che includeranno conversazioni e molto altro in compagnia di ospiti speciali, tra cui l'attrice Sharon Angela (interprete di Rosalie Aprile, l'amica del cuore di Carmela). Il 18 gennaio, Robert Iler e Jamie-Lynn Sigler, interpreti dei fratelli AJ e Meadow Soprano, pubblicheranno una puntata speciale per il 25° anniversario del loro podcast, Not Today, Pal, nella quale ricorderanno il loro tempo nella serie e risponderanno alle domande dei fan. E per chi non ne avesse abbastanza, il negozio ufficiale di HBO e il brand newyorchese Tombolo lanceranno una linea di prodotti in edizione speciale in onore del 25° anniversario.

Le dichiarazioni

"I Soprano ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura globale ed è stata determinante nel definire HBO come destinazione per una programmazione innovativa e pluripremiata", ha affermato Zach Enterlin di HBO e Max in un comunicato. "I molti modi in cui onoreremo questo traguardo dei 25 anni permetteranno ai fan di celebrare l'eredità dei Soprano e rendere omaggio a personaggi che hanno avuto un impatto così duraturo".

Oltre a Gandolfini, morto prematuramente nel 2013 a causa di un infarto mentre si trovava in vacanza a Roma, nella serie hanno recitato Edie Falco, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Steven Van Zandt, Tony Sirico e Dominic Chianese.