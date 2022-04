I Sex Pistols secondo Danny Boyle: ecco il trailer di Pistol

News Serie TV

Ecco il primo trailer della serie fiction in sei episodi del regista di Trainspotting che racconta l'epopea dei pionieri del punk.

Si chiama Pistol la serie (fiction, non documentaria) targata FX e diretta da Danny Boyle, il regista di Transpotting, 28 giorni dopo e Steve Jobs che racconta la storia dei Sex Pistols, il gruppo che nella seconda metà degli anni Settanta ha rivoluzionato la scena musicale inglese e mondiale e aprendo le porte al movimento punk.

La serie, di cui di seguito trovate il trailer, è basata sul libro scritto dal chitarrista Steve Jones, "Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol", e debutterà in streaming su Hulu il 31 maggio. Una data che induce anche a ipotizzare un possibile passaggio al Festival di Cannes, che si chiuderà proprio pochi giorni prima.

John Lyndon, cantante e leader dei Sex Pistols, e gli altri membri del gruppo (Steve Jones, che è anche produttore della serie, Glen Matlock, Paul Cook e gli eredi di Sid Vicious) hanno avuto una battaglia legale riguardo l'uso dei brani della band, vinta dai secondi.

Nel cast troviamo Toby Wallace (Steve Jones), Anson Boon (Johnny Rotten), Louis Partridge (Sid Vicious), Jacob Slater (Paul Cook), Christian Lees (Glen Matlock), Emma Appleton (Nancy Spungen, la compagna di Vicious). C'è poi anche la Arya Stark del Trono di Spade, Maisie Williams, nei panni di Pamela Rooke, nota come "la Regina del Punk", collaboratrice stretta dei Pistols e di Vivienne Westwood.

Questo è il primo trailer di Pistols: