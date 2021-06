I Promessi Sposi: Dal produttore de Il Trono di Spade arriva la serie prequel Provvidenza

News Serie TV

Il drama, sviluppato da Vince Gerardis, è basato su un romanzo intitolato Lodovico che sarà pubblicato in autunno da Rizzoli.

Uno dei classici della letteratura italiana, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ispira una nuova serie tv prequel ambientata come il romanzo originale nell'oscura e corrotta Milano del XVI secolo. Intitolata Provvidenza, la serie è stata creata dall'ex co-produttore esecutivo de Il Trono di Spade Vince Gerardis basandosi su un romanzo intitolato Lodovico, scritto dallo studioso italiano Francesco Musesti e che sarà pubblicato il prossimo autunno da Rizzoli.

Provvidenza: La serie tv prequel de I Promessi Sposi incentrata su Fra Cristoforo

Variety, che ha dato per prima la notizia, riporta le prime informazioni sulla trama del romanzo che ha ispirato Provvidenza. Come si intuisce dal titolo Lodovico (il vero nome del personaggio di Fra Cristoforo), il libro si concentra sul passato di quest'ultimo e sulla sua vita da nobile. Prima di indossare la tunica, come sappiamo, Cristoforo si chiamava Lodovico e si era macchiato del delitto di un giovane sfidato a duello. Il romanzo si sofferma anche su altri noti personaggi de I Promessi Sposi come lo spietato aristocratico noto come L'Innominato, il Bravo a servizio di Don Rodrigo conosciuto come Griso, il pio cardinale Borromeo e persino la protagonista femminile Lucia, la cui storia in questo prequel sarà legata alla stregoneria.

Una storia gotica e allo stesso tempo attuale

Il progetto è sviluppato sotto l'egida della casa di produzione con sede a Roma CIAO (acronimo che sta per Creatività Italiana Americana Organizzata), una società nata con l'intento di produrre grandi progetti televisivi internazionali basati su capolavori letterari di successo. La serie, hanno assicurato il creatore Vince Gerardis e la sua collaboratrice e produttrice romana Maria Grazia Saccà, manterrà le atmosfere cupe e a tratti gotiche del capolavoro di Manzoni, essendo ambientata in una Milano divisa da guerre, carestie e fame ma quarant'anni prima della storia che già conosciamo. Ricorderà gli elementi psicologici di alcuni dei film di Batman e l'estetica carnale e spirituale dei dipinti di Caravaggio prendendo in prestito gli schemi narrativi de Il Trono di Spade. "Nel romanzo la peste cambia il destino del protagonista Renzo", ha detto Saccà che ha definito questo progetto "molto attuale", anche vista la pandemia. "Nella nostra storia la peste è un elemento centrale come l'inverno ne Il Trono di Spade", ha aggiunto. I produttori hanno iniziato a proporre la serie a potenziali acquirenti, reti e servizi di video in streaming. Vedremo chi si farà avanti.