I maghi di Waverly: Tra Alex e Stevie c'era del tenero? Lo showrunner avrebbe voluto una storia d'amore queer

News Serie TV

Lo showrunner de I maghi di Waverly David Murrieta ha detto che era "abbastanza ovvio" che tra i personaggi di Selena Gomez e Hayley Kiyoko ci fosse una relazione più che platonica, ma che i tempi non erano maturi per approfondire la cosa su Disney Channel.

David Murrieta, storico showrunner della serie per ragazzi I maghi di Waverly andata in onda su Disney Channel per quattro stagioni dal 2007 al 2012, ha ammesso che avrebbe voluto approfondire una certa trama queer, cioè la relazione - a suo dire più che platonica - tra Alex e Stevie, i personaggi interpretati da Selena Gomez e Hayley Kiyoko. Lo sceneggiatore, però, ha osservato che i tempi non erano maturi per raccontare una storia d'amore tra due ragazze su una rete come Disney Channel.

I maghi di Waverly e la storia di Stevie e Alex, per i fan gli Stalex

Stevie Nichols, interpretata da Hayley Kiyoko in quattro episodi della serie a partire dalla terza stagione, è una ragazza nuova che Alex conosce in presidenza. La tipica bad girl ribelle e con gli stessi gusti della protagonista, diventa subito amica di Alex. Ospite del rewatch podcast Wizards of Waverly Pod, lo showrunner David Murrieta ha confidato ai presentatori (ed ex star della serie) Jennifer Stone e David DeLuise che avrebbe voluto esplorare una potenziale relazione romantica tra i due personaggi. "Avrei voluto che avessimo potuto giocare di più con ciò che era abbastanza ovvio per molti di noi. Non siamo stati in grado di farlo in quel momento, ma era abbastanza chiaro a tutti noi che tipo di relazione fosse", ha detto lo sceneggiatore. Anche se questa relazione romantica non si è mai concretizzata, anche i fan avevano colto l'intenzione degli autori e non hanno mai smesso di tifare per gli Stalex (il nomignolo con cui identificavano la coppia).

La rappresentazione LGBTQ+ su Disney Channel

Jennifer Stone ha osservato: "Se fossero passati solo pochi anni, forse avremmo potuto farlo" e il co-conduttore David DeLuise le ha fatto eco: "Al giorno d'oggi potrebbe succedere". Murrieta ha risposto: "Disney Channel ha ospitato personaggi [LGBTQ], l'hanno fatto. A quel tempo però non era una cosa che si faceva. Ma ci siamo avvicinati il ​​​​più possibile ... voglio dire, eravamo a tanto così. Sarebbe stato fantastico".

In effetti le produzioni Disney per molto tempo hanno mostrato delle riserve a portare sul piccolo schermo storie d'amore queer. La prima serie live-action di Disney Channel con un personaggio queer è stata Andi Mack, del 2020. Lo stesso anno, la serie animata The Owl House - aspirante strega ha introdotto il primo personaggio bisessuale del canale, Luz. Tuttavia, la serie è stata cancellata dopo tre stagioni, mentre la creatrice Dana Terrace ha dichiarato che il progetto non si adattava al marchio Disney. Tutto ciò ha portato anche a un'accesa discussione tra la comunità LGBTQ+ e la Disney, accusata di dare più importanza al profitto che alla rappresentazione.