I maghi di Waverly torna in tv con un sequel: Ci sarà anche Selena Gomez!

La nuova serie si concentrerà su Justin Russo, interpretato nuovamente da David Henrie.

Si torna a Waverly Place! Disney Channel ha ordinato la produzione dell'episodio pilota di una serie tv sequel del suo cult degli anni Duemila I maghi di Waverly. Come riporta Deadline, la storia si concentrerà su Justin, il maggiore dei fratelli Russo, interpretato nuovamente da David Henrie, mentre Selena Gomez, oggi una star di Hollywood candidata agli Emmy e ai Golden Globe, principalmente per il suo lavoro in Only Murders in the Building, riprenderà il ruolo della secondogenita Alex in veste di guest star.

I maghi di Waverly: La trama della serie tv sequel

Prodotto a livello esecutivo da Henrie e Gomez, il sequel de I maghi di Waverly riprenderà il racconto all'indomani di un misterioso incidente avvenuto al collegio WizTech, dove Justin ha rinunciato ai suoi poteri da mago e ha optato per una vita normale e umana con sua moglie e i loro due figli. Ma riceve una sorpresa quando una potente giovane maga bisognosa di essere addestrata si presenta alla sua porta, costringendo Justin ad abbracciare il suo passato per garantire il futuro del Mondo Magico.

Janice LeAnn Brown, vista brevemente in Euphoria e nell'altra serie della Disney Just Roll with It, interpreterà Billie, la suddetta giovane maga. Il resto del cast include Mimi Gianopulos (Rutherford Falls) e Alkaio Thiele nei panni di Giada e Roman, la moglie e il figlio maggiore di Justin.

La serie originale, in onda per quattro stagioni dal 2007 al 2012, ha avuto un enorme successo internazionale, tale da generare un lungometraggio e uno speciale ambientato in Italia. Al momento non si hanno conferme sul coinvolgimento nel sequel degli altri membri del cast, a cominciare da Jake T. Austin, interprete del terzo dei fratelli Russo, Max.