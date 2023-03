I'm a Virgo: Jharrel Jerome è un uomo alto 4 metri nel primo trailer della serie di Prime Video

News Serie TV

Scritta e diretta da Boots Riley, la dark comedy sarà disponibile prossimamente.

Prime Video sta per mostrarci qualcosa di insolito, ancora una volta. In I'm a Virgo, nuova serie di formazione disponibile in streaming prossimamente, il vincitore dell'Emmy Jharrel Jerome (When They See Us) interpreta un giovane uomo di colore alto 13 piedi (all'incirca 4 metri). La dark comedy nasce da un'idea di Boots Riley (Sorry to Bother You), anche regista di tutti gli episodi.

I'm a Virgo: La trama e il resto del cast

Cresciuto senza mai uscire di casa, passando il tempo divorando fumetti e programmi tv, Cootie fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale. Stringe amicizie, trova l'amore, naviga in situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il vero supereroe The Hero (interpretato dalla star di Justified Walton Goggins).

Riley ha definito quella di Cootie una storia "oscura, assurda, divertente e importante". Il resto del cast include Brett Gray (On My Block), Kara Young (The Punisher), Allius Barnes (Cruel Summer), Olivia Washington (She's Gotta Have It), Mike Epps (The Upshaws) e Carmen Ejogo (Your Honor).