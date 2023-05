I'm a Virgo: Il trailer ufficiale della curiosa serie di Prime Video su un ragazzo alto 4 metri

News Serie TV

Gli episodi della dark comedy saranno disponibili in streaming dal 23 giugno.

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di I'm a Virgo, la nuova serie di formazione scritta e diretta dall'emergente Boots Riley (Sorry to Bother You), disponibile in streaming dal 23 giugno, con il vincitore dell'Emmy per When They See Us Jharrel Jerome nei panni di un giovane uomo di Oakland alto 13 piedi (circa 4 metri).

I'm a Virgo: Cosa racconta la serie tv?

La dark comedy si concentra su Cootie (Jerome), un giovane uomo di colore che deve affrontare la vita come gigante dopo essere cresciuto restando nascosto, senza mai uscire di casa, trascorrendo il tempo divorando fumetti e programmi tv. Quando fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale, Cootie stringe amicizie, trova l'amore, naviga in situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il vero supereroe The Hero (interpretato dalla star di Justified Walton Goggins).

"Sei un uomo di colore alto 13 piedi. Ti temono", viene detto a Cootie nel trailer dopo averlo visto ordinare nervosamente un enorme hamburger, usare il cofano posteriore di un'auto come sedile ed essere scambiato per un messia. "Le persone cercheranno di usarti. E quando non potranno più farlo, cercheranno di sbarazzarsi di te", lo aveva avvertito suo padre, Martisse (Mike Epps), ma questo non sembra dissuaderlo. Con loro nel cast Brett Gray (On My Block), Kara Young (The Punisher), Allius Barnes (Cruel Summer), Olivia Washington (She's Gotta Have It) e Carmen Ejogo (Your Honor).