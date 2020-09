I Griffin: Sam Elliott è il nuovo sindaco di Quahog

News Serie TV

Il nuovo personaggio, successore del defunto Adam West, farà il suo debutto nella prossima, diciannovesima stagione.

C'è un nuovo sindaco in città! Dopo una lunga ricerca, i produttori della serie animata I Griffin hanno affidato al veterano della recitazione Sam Elliott, visto l'ultima volta in The Ranch, il ruolo del nuovo primo cittadino di Quahog, successore di Adam West, il cui omonimo e leggendario interprete si è spento nel 2017 dopo una breve battaglia contro la leucemia.

I Griffin: Chi è il nuovo sindaco di Quahog?

Elliott farà il suo debutto nella prossima, diciannovesima stagione, in un episodio in onda sull'americana FOX a novembre. Nonostante la morte di West nell'estate del 2017, il suo personaggio ha continuato a fare parte de I Griffin per circa un anno, in quando diversi dialoghi erano stati registrati prima. Sebbene in quel periodo gli furono resi diversi omaggi, ci sono voluti quasi due anni prima che la comedy portasse sullo schermo la morte dell'altro Adam West, in un episodio che ha visto il liceo di Quahog prendere il suo nome. "In una conversazione su come sostituirlo, la convinzione generale era che fosse insostituibile. Poi la domanda successiva è stata: 'Cerchiamo un nuovo sindaco?'. Nel mondo de I Griffin, ha avuto un ruolo importante, e un ruolo che era necessario per molte storie" ha raccontato il produttore esecutivo Richard Appel a Entertainment Weekly, che ha pubblicato anche le prime foto del personaggio.

"Chi poteva essere originale e inaspettato e divertente come Adam?", ha continuato Appel. "Sam ha una certa voce - ovviamente è una star del cinema ma ha anche una voce fatta per la radio ed è diventato rapidamente la nostra prima scelta". Il suo personaggio è in realtà il cugino del sindaco West, il cui primo e secondo nome sono Wild. Wild Wild West arriva a Quahog quando Peter si dice insoddisfatto dei candidati in lizza per il posto vacante e decide che la città ha bisogno di una figura nota che sia anche divertente. Quindi, lo convince a correre per la carica. "La sua prima risposta è stata 'No'" ricorda il produttore esecutivo Alec Sulkin parlando di Elliott, fondamentalmente perché avrebbe dovuto interpretare una versione sopra le righe di se stesso. "Era riluttante. Il che ci ha fatto pensare di dover cercare qualcun altro. Poi abbiamo pensato: 'Aspetta un attimo, lo abbiamo visto fare già ad Adam West. Il nuovo sindaco non dovrebbe essere un'altra celebrità del mondo reale che interpreta se stessa nel nostro mondo immaginario. Così abbiamo considerato varie idee, finché non ci siamo detti: 'E se lo rimodellassimo come Wild West per Sam Elliott creando un nuovo personaggio?'. E ha reagito molto bene a quell'idea".