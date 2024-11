I Griffin: Il trailer ufficiale dello speciale natalizio in arrivo su Disney+

News Serie TV

Il nuovo episodio speciale sarà disponibile in streaming dal 25 novembre.

Si dice che a Natale tutti siano più buoni, ma questo può valere anche per I Griffin? Fortunatamente, non dovremo attendere più di un mese per scoprirlo. In occasione delle celebrazioni per il 25° anniversario della serie animata, il 25 novembre Hulu e Disney+ arricchiranno la propria offerta con un nuovo episodio speciale esclusivo, questa volta a tema natalizio, del quale è stato rilasciato il trailer ufficiale.

Il Natale arriva a Quahog: Lo speciale natalizio de I Griffin

Intitolato Gift of the White Guy, lo speciale vedrà Peter darsi da fare per recuperare la spilla natalizia di Lois dopo averla donata in uno scambio di regali dell'Elefante Bianco. Nel frattempo, Stewie cambierà il suo comportamento dopo aver scoperto di essere sulla lista dei bambini cattivi di Babbo Natale.

Gift of the White Guy è il secondo episodio speciale de I Griffin proposto in esclusiva da Hulu e Disney+ in attesa dell'arrivo della ventitreesima stagione, previsto sulla FOX per il prossimo anno. Lo scorso 14 ottobre è arrivato sugli schermi Peter, il re delle zucche, uno speciale a tema Halloween in cui Peter e il suo gruppo di amici hanno cercato con ogni mezzo necessario di battere il campione in carica al concorso annuale di intaglio di zucche di Quahog.