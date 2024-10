I Griffin: Il trailer dello speciale di Halloween con Glen Powell guest star

News Serie TV

L'episodio ospiterà anche la voce del leggendario attore britannico Derek Jacobi.

I Griffin festeggerà Halloween in modo molto speciale quest'anno. In occasione del 25° anniversario della serie animata, Hulu proporrà un episodio a tema prima dell'arrivo della nuova, ventitreesima stagione sulla FOX nel 2025. Peter, Peter, Pumpkin Cheater, primo dei due speciali attesi in esclusiva sul servizio streaming entro fine anno (il secondo sarà a tema natalizio), debutterà il 14 ottobre e nel frattempo ne è stato diffuso il trailer ufficiale.



Speciale Halloween: Speciale Halloween 2024: Il Trailer Ufficiale - HD

I Griffin: La trama di Peter, Peter, Pumpkin Cheater

Nello speciale di Halloween, Peter e il suo gruppo di amici cercheranno di battere il campione in carica al concorso annuale di intaglio di zucche di Quahog, con ogni mezzo necessario. Nella versione originale, il nuovo personaggio è doppiato dall'attore in ascesa Glen Powell (Twisters, Tutti tranne te). L'episodio ospita inoltre il leggendario attore britannico Derek Jacobi (Gosford Park, Il gladiatore), come voce dell'amato orsacchiotto di Stewie, Rupert.

I Griffin non sarà l'unica serie animata ad avere uno speciale di Halloween su Hulu nei prossimi giorni. Accadrà lo stesso con Solar Opposites, il cui Lo speciale di Halloween di Solar Opposites 2ª parte: Caccia a Ottobre Marrone (qui il trailer ufficiale) sarà disponibile in streaming anche in Italia su Disney+ dal 7 ottobre.