I Griffin: Hulu annuncia due speciali per il prossimo Natale

L'annuncio arriva nel bel mezzo dei festeggiamenti per il 25° anniversario della serie animata.

I Griffin chiuderà il 2024, suo venticinquesimo anno di presenza televisiva, in bellezza. Al PaleyFest, dove si è festeggiato l'importante anniversario (il primo episodio andò in onda negli Stati Uniti nel gennaio del 1999), è stato annunciato che, entro la fine dell'anno, il servizio streaming Hulu (e quindi, presumibilmente, Disney+ in Italia) porterà in tv in esclusiva due speciali natalizi della popolare serie animata della FOX.

La lunga vita de I Griffin: In arrivo anche due speciali natalizi

La notizia segue di pochissimi giorni il finale della stagione 22 sulla FOX e le dichiarazioni dell'ideatore Seth MacFarlane secondo le quali, nonostante i 25 anni alle spalle, non ci sono al momento buone ragioni per fermarsi. "Le persone ancora l'adorano. Rende felice la gente e finanzia alcune buone cause [...] Non so se ci sia un motivo per fermarsi, ora come ora, a meno che la gente non si stanchi. A meno che i numeri non mostrino che le persone semplicemente stanno dicendo: 'Non ci interessa più I Griffin'. Ma questo non è ancora successo", aveva aggiunto.

Nessun dettaglio dei due speciali è disponibile al momento, incluso se si tratterà di una singola, lunga storia divisa in due parti o di due storie distinte. Per I Griffin, già rinnovata dalla FOX per una ventitreesima stagione, questi non saranno i primi speciali: si aggiungeranno a La storia segreta di Stewie Griffin, distribuito in DVD nel 2005 e poi trasmesso in versione censurata come finale in tre parti della quarta stagione, e a Ridi pure, ammasso di pelo!, una trilogia trasmessa a partire dal 2007 parodia della popolare saga cinematografica di Star Wars. La stessa Hulu, nel frattempo, sta rafforzando la propria offerta sempre più vincente di serie animate per un pubblico adulto, non solo attraverso produzioni originali come Solar Opposites ma anche l'ordine di tre nuove stagioni di Futurama, un altro vecchio successo della FOX.