I Griffin e Bob's Burgers rinnovate per altre due stagioni

FOX conferma le due serie animate fino al 2023. Ancora incerto, invece, il destino de I Simpson.

Un faro nella programmazione della FOX, le serie animate I Griffin e Bob's Burgers continueranno a far parte del blocco Animation Domination della rete americana per diversi anni ancora, dopo il loro rinnovo per altre due stagioni. Per la dissacrante comedy creata da Seth MacFarlane, oltreoceano conosciuta con il titolo Family Guy, saranno le stagioni 20 e 21. La creazione di Loren Bouchard proseguirà invece con le stagioni 12 e 13.

"I Griffin e Bob's Burgers sono i pilastri del successo della nostra rete" ha affermato Michael Thorn, presidente dell'entertainment alla FOX, in un comunicato. "Portando il genere a nuovi livelli e guidando la cultura pop in modi significativi, hanno gettato le basi per rendere Animation Domination uno dei blocchi più potenti di tutta la televisione. Entrambi questi rinnovi per due stagioni confermano ancora una volta il nostro impegno nell'animazione e ci consentono di continuare a imporci come leader nella costruzione di nuove commedie fresche e distinte. Vorremmo ringraziare Seth, Loren e tutti i loro team, per non parlare dei nostri partner alla 20th Television, e siamo entusiasti di continuare questi fantastici show con loro".

Rispetto a molte altre produzioni, in virtù della loro particolare natura, le serie animate sono state tra le meno colpite dalla pandemia di Covid-19, come dimostra il debutto delle nuove stagioni de I Griffin, I Simpson, Bob's Burgers e Bless the Harts fissato dalla FOX per il 27 settembre, quindi senza alcun ritardo. Ora restano da chiarire le sorti della storica produzione di Matt Groening, la cui prossima 32esima stagione sarà l'ultima ordinata dopo i maxi-rinnovi degli anni scorsi.