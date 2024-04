I Griffin compie 25 anni, l'ideatore Seth MacFarlane: "Non vedo una buona ragione per fermarsi"

News Serie TV

La serie animata, in onda dal 1999, ha superato la soglia dei 400 episodi. FOX l'ha già rinnovata per la stagione 23.

Dopo 25 anni, 22 stagioni e oltre 400 episodi, la serie animata I Griffin ha fatto il suo tempo? Le medie d'ascolto degli ultimi tempi non hanno la stessa lucentezza del passato: 1,21 milioni di spettatori settimanali e un rating nel target demografico principale dello 0.32, entrambi in forte calo rispetto alla stagione precedente, sebbene delle sei serie animate in onda sulla FOX questa sia la seconda più vista, dietro solo a Bob's Burgers. La comedy non rischia nulla: è stata già rinnovata per la stagione 23. E anche per il suo ideatore Seth MacFarlane gode di buona saluta, al punto da non vedere una sua fine molto presto.

Seth MacFarlane parla del futuro de I Griffin

In un'intervista con L.A. Times, MacFarlane ha parlato del futuro de I Griffin mostrandosi aperto alla possibilità che la serie animata anche conosciuta come Family Guy continui per molti altri anni, a patto che il pubblico non si stanchi. "Al momento, non vedo una buona ragione per fermarsi", ha detto lo sceneggiatore, produttore esecutivo e voce originale di molti dei personaggi principali. "Le persone ancora l'adorano. Rende felice la gente e finanzia alcune buone cause". Questo, però, non significa di non aver pensato alla possibilità di mettere un punto. "C'è stato un momento in cui ho pensato: 'È ora di concludere'", ha continuato MacFarlane. "A questo punto, abbiamo raggiunto la velocità di fuga. Non so se ci sia un motivo per fermarsi, ora come ora, a meno che la gente non si stanchi. A meno che i numeri non mostrino che le persone semplicemente stanno dicendo: 'Non ci interessa più I Griffin'. Ma questo non è ancora successo".

Alex Borstein, che nella serie interpreta Lois Griffin, è d'accordo con MacFarlane: "Mi sento come se ogni volta che leggiamo o registriamo, sto ridendo. Per me, questa è la cartina di tornasole, se le sceneggiature mi fanno ancora ridere, se ci sono tre risate ad alta voce". Delle nove serie in onda attualmente sulla FOX, sei sono animate e tutte tranne The Great North sono state confermate per la prossima stagione televisiva (e in alcuni casi anche oltre). A queste si aggiunge HouseBroken, il cui destino a quasi un anno dalla conclusione della seconda stagione non è stato ancora stabilito.