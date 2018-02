I Griffin affronta la sessualità di Stewie in un episodio speciale

Lo scorso 14 gennaio I Griffin ha tagliato il notevole traguardo dei 300 episodi. Nel corso degli ultimi venti anni o quasi, la comedy di Seth MacFarlane ha conquistato il pubblico con uno dei personaggi meglio riusciti nella storia dell'animazione in tv, Stewie Griffin, che gradualmente e in modo abbastanza coerente ha rivelato di avere un chiaro orientamento sessuale. Sebbene si ricordino divertenti scenette in cui il diabolico bambino ha mostrato di gradire la compagnia e la bellezza maschile, un prossimo episodio della sedicesima stagione affronterà la sua sessualità in un modo mai tentato prima nella serie.

La mezz'ora ospiterà l'attore britannico dichiaratamente omosessuale Sir Ian McKellen nei panni, o meglio, nella voce del terapista di Stewie, il Dott. Cecil Pritchfield. Lui è lo psicologo infantile della scuola, cui il giovane Griffin viene mandato dopo aver spinto un compagno di classe. In un'intervista con TVLine, il produttore esecutivo de I Griffin Rich Appel ha anticipato che la sessualità di Stewie sarà uno degli argomenti che i due affronteranno, sebbene abbia aggiunto che questo sarà soltanto "la punta dell'iceberg".

"Nell'episodio ci saranno solo loro due, con Stewie nello studio del suo terapeuta per la prima volta", ha detto Appel. "È un episodio meraviglioso e la performance di Seth è spettacolare. Affronteranno tutte le questioni che si pensa dovrebbero essere affrontate in una sessione di terapia con un bambino come Stewie. Quando lui si ritrova con lo psicologo, la questione della sessualità viene fuori velocemente. L'episodio la affronta e poi va a fondo nelle problematiche di Stewie".

Intitolato Send in Stewie, Please, l'episodio andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo mese e, vista l'importanza, probabilmente anche del messaggio che attraverso questa storia sarà consegnato al pubblico, FOX lo proporrà limitando le interruzioni pubblicitarie. Questo nonostante lo stesso sarà anche il primo de I Griffin ad avere una durata maggiore.