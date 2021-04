I Flintstones: Lo spin-off per un pubblico adulto Bedrock in sviluppo alla FOX

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo Elizabeth Banks come doppiatrice e produttrice esecutiva.

Yabba Dabba... Wow! La rete americana FOX sta collaborando con lo studio di produzione Warner Bros. Animation e l'attrice e produttrice Elizabeth Banks allo sviluppo di una serie animata per un pubblico adulto spin-off de Gli antenati, il capolavoro della Hanna-Barbera anche conosciuto come I Flintstones. Il progetto, intitolato Bedrock come l'immaginaria cittadina abitata dalla famiglia Flintstone, viene presentato come una comedy che darà un seguito alla storia di quella "moderna famiglia dell'età della pietra".

Bedrock: La trama della serie tv spin-off de I Flintstones

Scritta da Lindsay Kerns (DC Super Hero Girls) e prodotta a livello esecutivo dalla Banks, la quale farà parte anche del cast vocale, Bedrock mostrerà i Flintstone due decenni dopo il cartone animato che tutti conosciamo. Fred sta per andare in pensione mentre una Ciottolina (Pebbles nella versione originale) ormai ventenne, il personaggio doppiato dalla Banks, sta per intraprendere la sua carriera. Mentre l'età della pietra cede il passo alla brillante e illuminata nuova età del bronzo, i cittadini di Bedrock scoprono che adattarsi al progresso è più difficile di uno swing al club di Bam Bam.

"Molto prima della Springfield dei Simpson, della Quahog dei Griffin o che i Belcher iniziassero a servire hamburger a Ocean Avenue, c'erano i Flintstone e Bedrock", ha dichiarato il presidente della FOX Michael Thorn in un comunicato. "La loro impronta nell'universo dell'animazione è indiscutibile e l'idea di adattarla per il pubblico di oggi è una sfida che qui alla FOX non vediamo l'ora di affrontare con Warner Bros., Elizabeth e Lindsay. Nessuna pressione, davvero". Il vice presidente esecutivo di Warner Bros. Animation Peter Girardi ha aggiunto: "I Flintstone sono stati la prima famiglia dell'animazione in prima serata. Elizabeth e Lindsay hanno una brillante interpretazione di questi personaggi e FOX e Brownstone sono i partner perfetti per riportarli in prima serata. Tutto ciò è fantastico".