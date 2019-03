I Durrell torna su laF con la stagione 3: Una divertente clip in anteprima

Nuovi personaggi, sempre più animali e ancora tanto divertimento. Il 15 marzo, I Durrell torna su laF (canale 135 di Sky) con i nuovi episodi della stagione 3, ogni venerdì alle ore 21:10. Tratta dalla celebre trilogia autobiografica dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell, la serie di successo riporta il suo pubblico nella soleggiata Corfù degli Anni '30, introducendo per l'occasione alcuni nuovi personaggi, due dei quali interpretati da attori italiani. In attesa del primo appuntamento, ComingSoon.it Serie TV ve ne mostra una divertente clip in anteprima.





Seguita da quasi 6 milioni di telespettatori in patria, guadagnandosi per questo il rinnovo per una quarta stagione, I Durrell racconta di una giovane vedova (Keeley Hawes) che decide di lasciare la stressante Inghilterra e trasferirsi con i suoi figli nell'isola greca di Corfù, per cercare un nuovo destino per se stessa e la sua famiglia. Qui, il piccolo di casa, Gerry (Milo Parker), scopre l'amore per gli animali, che osserva nelle sue spedizioni e spesso decide di portare a casa con rocambolesche conseguenze.

Tra circhi ambulanti, principi indiani e sorprendenti circoli letterari, nuove e inattese vicissitudini attendono ora la famiglia inglese. Un anno dopo la fine della relazione tra Louisa e Hugh, i Durrell sembrano essersi riassestati: Larry (Josh O'Connor) è alle prese con il suo terzo romanzo, Leslie (Callum Woodhouse) frequenta tre ragazze contemporaneamente e Margo (Daisy Waterstone) è riuscita a lasciare l'insistente Zoltan (Merch Husey). Nel frattempo, mentre continua a espandere il suo piccolo zoo domestico con nuovi animali esotici (un bradipo, due fenicotteri, un avvoltoio), Gerry si innamora per la prima volta, intraprendendo un percorso opposto rispetto alla madre, la quale invece mette da parte le questioni sentimentali per concentrarsi sulla famiglia, trascorrendo - così sembrerebbe - un periodo di ritrovata serenità.

Tra le nuove aggiunte, gli italiani Luca Calvani (Le fate ignoranti) e Sebastiano Kiniger (Il Paradiso delle Signore) interpretano rispettivamente Guido Ferrari, un ricco vedovo che sembra avere qualcosa da nascondere, fuggito a Corfù insieme con i suoi figli, e Paolo, uno di questi ultimi. Trevor White (Downton Abbey) è invece Henry Miller, il celebre e stravagante scrittore americano che stringe una bella amicizia con Larry.