I Durrell: La serie su Gerald Durrell dal 9 giugno su La Effe, una clip in esclusiva

Uno degli ultimi successi della raffinata serialità britannica, I Durrell: La mia famiglia e altri animali, dramedy ispirato dai romanzi autobiografici della Trilogia di Corfù dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell, tra cui il capolavoro tradotto in tutto il mondo La mia famiglia e altri animali, arriva in anteprima assoluta in Italia su La Effe (canale 139 di Sky) venerdì 9 giugno alle ore 21:10 con un doppio episodio, e ComingSoon.it Serie TV ve ne mostra una clip in anteprima esclusiva.

Una storia capace di riunire oltre 8,2 milioni di spettatori nel Regno Unito, guadagnandosi anche critiche entusiaste, I Durrell racconta della vedova Louisa Durrell (interpretata dall'attrice di The Missing Keeley Hawes), che nel 1935 decide di trasferirsi dalla stressante Inghilterra all'assolata Corfù insieme con i suoi quattro figli, per cercare un nuovo destino per se stessa e la sua famiglia. Nell'isola greca, dove l'elettricità è ancora un lusso e la quotidianità è molto più semplice, i cinque trovano una nuova vita, mentre il piccolino di famiglia, Gerry, scopre l'amore per gli animali, che osserva nelle sue spedizioni e spesso decide di portare a casa con rocambolesche conseguenze. Protagonisti della serie, al fianco dei Durrell e dei loro animali, un gruppo di personaggi singolari e variegati, dalla domestica Lugaretzia allo scienziato Theo Stephanides, dal tassista tuttofare Spiro alla Contessa Mavrodaki, dagli amici intellettuali e artisti che frequentano la casa ai tanti contadini e pescatori locali.

Naturalista, esploratore e zoologo di fama mondiale, fondatore del Durrell Wildlife Conservation Trust e del Jersey Zoo per la salvaguardia delle specie in via di estinzione, Gerald Durrell con i suoi romanzi ispirati alla sua infanzia a Corfù ha incantato e continua a incantare intere generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo, fin dalla prima pubblicazione nel 1956. Le sue avventure rivivono in questa serie per il canale ITV, di cui rappresenta il più grande successo del 2016, tale da essere stata rinnovata per una seconda e terza stagione, la prima delle quali appena conclusa nel Regno Unito.