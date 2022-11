I Am: Kate Winslet è una madre preoccupata per sua figlia nel trailer della serie antologica

News Serie TV

Nel suo episodio, l'attrice premio Oscar recita con la figlia Mia Threapleton.

La britannica Channel 4 ha diffuso il trailer di I Am Ruth, l'episodio della serie antologica I Am... nel quale la vincitrice dell'Oscar e dell'Emmy Kate Winslet, in tv reduce dalla pluripremiata Omicidio a Easttown, recita insieme con la figlia Mia Threapleton.

Kate Winslet in I Am Ruth

Creata, scritta e diretta dal vincitore di due BAFTA Dominic Savage (When I Was 12), I Am... racconta in ciascun episodio una storia indipendente incentrata su un personaggio femminile, sviluppata in collaborazione con l'attrice che lo interpreta e ispirata da tematiche quali le relazioni, la salute mentale e l'emancipazione. I Am Ruth, primo episodio della terza stagione, segue Winslet nei panni di Ruth, una madre apprensiva che lotta per aiutare la figlia adolescente, Freya (Threapleton), sempre più consumata dai social network.

Il trailer mostra le due allontanarsi, con Freya sempre più chiusa in se stessa nonostante i tentativi della madre di creare una connessione. Alla fine, Ruth fa il drammatico passo di costringere la figlia a consegnarle il telefono e vedere uno specialista. "È quello che ti fa star male" dice alla ragazza sconvolta, mentre i problemi di comunicazione si ripercuotono anche sul resto dalla famiglia.