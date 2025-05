Hugh Laurie torna in tv con The Wanted Man, nuova serie di Apple TV+

News Serie TV

Un thriller lungo 8 episodi creato dal co-ideatore di Hijack George Kay, The Wanted Man è un nuovo drama con protagonista la star di Dr. House Hugh Laurie.

Apple TV+ ha ordinato The Wanted Man, un nuovo thriller in otto episodi che segna il ritorno della star di Dr. House Hugh Laurie sul piccolo schermo. La serie è creata e scritta da George Kay, co-ideatore di Hijack e Lupin, e oltre a Laurie coinvolge anche altri attori di alto livello.

The Wanted Man: La trama e i primi dettagli della nuova serie con Hugh Laurie

In The Wanted Man Laurie interpreta Felix Carmichael, un carismatico e temuto leader della potente organizzazione criminale britannica nota come The Capital. Dopo vent’anni di impunità, Carmichael viene finalmente arrestato e rinchiuso nella famigerata prigione di Staplehurst. Ma dietro le sbarre si rende conto di essere stato tradito da qualcuno del suo stesso entourage. Mentre il traditore cerca di smantellare tutto ciò che ha costruito, Felix dovrà tentare una fuga disperata per riconquistare il potere e ottenere vendetta. Anche a costo di diventare, ancora una volta, un uomo ricercato.

Il resto del cast e il team di produzione

Accanto a Laurie troviamo Thandiwe Newton (Westworld) che, come anticipa Deadline, interpreta una madre single, e Elliott Heffernan (Blitz) nel ruolo di suo figlio. Gina McKee (My Policeman) veste i panni della moglie di Felix, mentre Stephen Dillane (Il Trono di Spade) interpreta il fratello maggiore del protagonista. Completano il cast Fionn Whitehead (Dunkirk) e Hazel Doupe (Say Nothing).

La serie sarà diretta da Jakob Verbruggen (The Fall) e co-prodotta da New Pictures e Observatory Pictures. È prodotta a livello esecutivo da George Kay, che ne è anche showrunner, insieme a Willow Grylls (The Missing) e Matt Sandford (The Long Shadow). Il nuov progetto si aggiunge alla sempre più lunga lista di produzioni britanniche di punta di Apple TV+, accanto a titoli come Hijack con Idris Elba, Slow Horses con Gary Oldman, e il drama di prossima uscita Down Cemetery Road, con Emma Thompson e Ruth Wilson. Per Hugh Laurie si tratta di un ritorno sulla piattaforma dopo la sua recente partecipazione alla terza stagione di Teheran.