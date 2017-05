Hugh Grant nella miniserie britannica A Very English Scandal

Hugh Grant reciterà in tv per la prima volta dai lontani primi Anni '90. Secondo Deadline, il vincitore del Golden Globe per Quattro matrimoni e un funerale ha firmato con la rete britannica BBC per il ruolo di protagonista in A Very English Scandal, drama basato sulla storia vera del primo politico britannico ad affrontare un processo per concorso in omicidio.

Scritta dal prolifico Russel T. Davies (Doctor Who, Queer as Folk, Torchwood) e diretta dal nominato all'Oscar Stephen Frears (The Queen, Rischiose abitudini), la miniserie di tre episodi ripercorre la storia disgraziata di Jeremy Thorpe, membro del Parlamento Britannico e leader del Partito Liberale, accusato e poi assolto di aver cospirato per l'omicidio di Norman Scott, il quale affermò di avere avuto una storia d'amore con lui nei primi Anni '70, periodo in cui gli atti omosessuali erano illegali in Gran Bretagna. Il processo a Thorpe cambiò la società britannica per sempre, rivelando i segreti più oscuri dell'establishment.

"Hugh è uno dei nostri attori più iconici - acuto, profondamente umano e pieno di sfumature", commenta il produttore esecutivo Dominic Treadwell-Collins. "Fargli interpretare una delle figure più controverse della politica britannica è assolutamente emozionante. Con la scrittura di Russell T. Davies e la regia di Stephen Frears directing, A Very English Scandal mette insieme i migliori talenti per portare alla vita questa straordinaria storia vera".