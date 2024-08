How to Kill Your Family: Anya Taylor-Joy torna su Netflix con una nuova serie

News Serie TV

Dopo La regina degli scacchi, l'attrice sarà la sanguinaria protagonista dell'adattamento tv del romanzo di Bella Mackie.

Anya Taylor-Joy torna protagonista di una serie tv in un ruolo potenzialmente esplosivo. Dopo il successo de La regina degli scacchi, la star di Mad Max: Furiosa reciterà in How to Kill Your Family, adattamento tv del romanzo bestseller di Bella Mackie, uscito nel 2021. Interpreterà la sanguinaria protagonista Grace Bernard, una donna vendicativa disposta a tutto per reclamare ciò che ritiene debba essere suo.

How to Kill Your Family: La trama della nuova serie con Anya Taylor-Joy

Stando alla sinossi ufficiale, How to Kill Your Family si concentra su Grace, la figlia di un miliardario rifiutata da suo padre. Dopo averlo affrontato ed essere stata brutalmente respinta, Grace decide di vendicarsi e di trasformare la sua rabbia in qualcosa di utile: vuole uccidere la sua famiglia allargata con mezzi morbosamente creativi. Ben presto, Grace si farà strada verso la vendetta e una cospicua eredità. Ma non sarà che questo piano mortale le porterà via ancora più di quanto abbia già perso?

La serie è prodotta dalla stessa casa di produzione di Killing Eve, la Sid Gentle Films, e coinvolge come creatrice, autrice e produttrice esecutiva Emma Moran (Extraordinary). La stessa Taylor-Joy è produttrice esecutiva, mentre l'autrice del romanzo Bella Mackie è co-produttrice esecutiva.

Le dichiarazioni

Taylor-Joy si è detta entusiasta di intraprendere questa nuova avventura televisiva insieme a Emma Moran. "Non appena ho letto l'ultima pagina di copione, sapevo che dovevo prendere parte e dare vita a questa storia", ha detto l'attrice a Netflix Tudum. "Dopo un po' di (leggero) stalking all'inimitabile Bella Mackie, non potrei essere più entusiasta di collaborare con il team formato dai produttori esecutivi Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger ed Emma. Non vedo l'ora che ci sporchiamo ancora di più le mani".

Mackie ha aggiunto: "È stato emozionante vedere i personaggi che ho scritto prendere nuova vita con questo magnifico team creativo. Anya è la più adatta per interpretare Grace: spesso penso che la capisca meglio di me".