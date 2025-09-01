TGCom24
House of Guinness
Anno: 2025
3,5
House of Guinness
News Serie TV

House of Guinness: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie dell'ideatore di Peaky Blinders

Emanuele Manta
3

Disponibile in streaming dal 25 settembre, la nuova serie di Netflix House of Guinness, creata dallo stesso Steven Knight di Peaky Blinders, si mostra nel trailer ufficiale italiano.

House of Guinness: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie dell'ideatore di Peaky Blinders

Dopo il successo di Peaky Blinders, lo sceneggiatore e produttore candidato a un Oscar e due BAFTA Steven Knight torna in tv, su Netflix, con una nuova serie drammatica ambientata nel passato. House of Guinness, disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 25 settembre, racconta la storia di una delle famiglie più famose e longeve d'Europa, i Guinness, proprietaria dell'omonimo birrificio. Il trailer ufficiale italiano appena rilasciato ci catapulta nella Dublino del 1868, un'epoca di caos e cambiamenti, all'inizio di una storia che è la fine di un'altra.

House of Guinness: La trama della serie tv

La morte di Benjamin Guinness, l'uomo responsabile dello straordinario successo del birrificio Guinness, segna l'inizio dei problemi per i suoi quattro figli adulti Arthur, Edward, Anne e Ben, interpretati rispettivamente da Anthony Boyle (Masters of the Air), Louis Partridge (Pistol), Emily Fairn (The Responder) e Fionn O'Shea (Normal People). Dalla lettura del testamento, i quattro discendenti, che non sono certo un esempio di complicità, scoprono che il magnate della birra ha deciso il destino di ognuno di loro, il percorso che li attende ora, che sia all'interno dello stesso birrificio o meno.

Nonostante i loro destini intrecciati, i fratelli non potrebbero essere più diversi. Il maggiore, Arthur, "vuole solo andare a Londra, fare sesso, bere, fumare e divertirsi", spiega di lui Boyle a Tudum. D'altra parte, Edward, pur essendo più piccolo, ha trascorso anni preparandosi alla gestione dell'azienda di famiglia, raramente lasciandosi distrarre dalle opportunità che il nome Guinness porta con sé. "È molto orgoglioso", dice Partridge. "Sa essere forte quando serve ed è sicuro di sé". Tuttavia, il suo coraggio, come quello del resto della famiglia, viene messo a dura prova quando il birrificio rischia di esplodere come una polveriera. Come afferma nel trailer il carismatico caposquadra Sean Rafferty (James Norton, Grantchester), i problemi non possono mancare quando c'è di mezzo un Guinness. Assistiamo così all'insorgere di una ribellione che minaccia di travolgere tutto ciò che la famiglia ha di più caro.

"Le decisioni che questi personaggi prendono su questioni personali avranno conseguenze per il futuro dell'Irlanda, il che è un peso notevole", ha rivelato Knight. "La pressione aggiunge carburante ed energia a tutti questi rapporti".

