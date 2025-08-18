TGCom24
House of Guinness, il nuovo drama storico dell'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight, ha una data di uscita. Inoltre, Netflix ne mostra le prime foto ufficiali.

House of Guinness: Data e prime foto della nuova serie dell'ideatore di Peaky Blinders per Netflix

Netflix ha annunciato che House of Guinness, l'attesissimo nuovo drama storico di Steven Knight, ideatore del fenomeno britannico Peaky Blinders e sceneggiatore del prossimo film di James Bond, sarà disponibile in streaming dal 25 settembre. Il servizio streaming ne ha diffuso anche le prime foto ufficiali.

House of Guinness: La trama e il cast della serie tv

Incentrata su una delle dinastie più longeve d'Europa, la famiglia Guinness, resa famosa dalla bevanda che produce, House of Guinness è ambientata nella Dublino e nella New York del 19° secolo ed esplora le conseguenze della morte di Benjamin Guinness, l'uomo responsabile dello straordinario successo del birrificio omonimo, e l'enorme impatto della sua astuta forza di volontà sul destino dei suoi quattro figli adulti - Arthur, Edward, Anne e Ben -, nonché su un gruppo di dublinesi che lavorano e interagiscono con il colosso dietro una delle bevande alcoliche più amate di oggi.

House of Guinness

House of Guinness

House of Guinness

House of Guinness

House of Guinness

I quattro fratelli sono interpretati rispettivamente da Anthony Boyle (Masters of the Air), Louis Partridge (Pistol), Emily Fairn (The Responder) e Fionn O'Shea (Normal People). Il resto del nutrico cast include James Norton (Grantchester) nei panni di Sean Rafferty, Jack Gleeson (Il Trono di Spade) di Byron Hughes, Dervla Kirwan (True Detective) di zia Agnes Guinness, Niamh McCormack (Everything Now) di Ellen Cochrane, Danielle Galligan (Tenebre e ossa) di Lady Olivia Hedges, Ann Skelly (The Sandman) di Adelaide Guinness, Seamus O'Hara (Il Trono di Spade) di Patrick Cochrane, Michael McElhatton (Tom Clancy's Jack Ryan) di John Potter, David Wilmot (Station Eleven) di Bonnie Champion, Michael Colgan (This England) del Reverendo Henry Gratton, Jessica Reynolds (Outlander) di Lady Christine O'Madden, Hilda Fay (The Woman in the Wall) di Sultan e Elizabeth Daulau (Andor) di Lady Henrietta St Lawrence.

Parlando con Tudum della sua nuova creazione, Knight ha detto: "È la straordinaria storia di una famiglia che è l'erede del più grande birrificio del mondo. Sono giovani e hanno il compito di gestire questo marchio di incredibile successo. La prima priorità è: non rovinare tutto. E la seconda priorità è rendere Guinness ancora più grande". Inoltre, lo sceneggiatore ha anticipato che Arthur e Edward sono il "cuore" di House of Guinness. "Non vi svelerò la trama, ma a loro è stata affidata la gestione congiunta del birrificio per motivi molto interessanti. Prima di morire, il padre ha deliberatamente incatenato Arthur e Edward alla responsabilità del birrificio. Scoprirete perché guardando la serie".

House of Guinness

House of Guinness

House of Guinness

House of Guinness

House of Guinness

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
