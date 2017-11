House of Cards: Si cerca ancora una soluzione dopo il licenziamento di Kevin Spacey

Non è ancora rientrata l'emergenza che da alcune settimane sta tenendo ferma la produzione della sesta e ultima stagione della serie di successo di Netflix House of Cards, dopo il licenziamento del protagonista Kevin Spacey in seguito alle accuse di molestie sessuali. In una lettera inviata ai membri del cast e allo staff, lo studio Media Rights Capital fa sapere che lo stop proseguirà almeno per altre due settimane, mentre prosegue l'indagine interna sulle aggiunte accuse di abuso che l'attore avrebbe perpetuato sul set e, allo stesso tempo, si cerca una soluzione per giustificare l'assenza del suo personaggio - il Presidente degli Stati Uniti d'America Frank Underwood - negli episodi conclusivi.

Nella lettera, Pauline Micelli, vice presidente senior del settore televisivo e degli affari legali di MRC, esprime un apprezzamento per tutti i messaggi di supporto ricevuti dal cast e dallo staff, aggiungendo che ciascuno continuerà a ricevere il rispettivo compenso per tutto il periodo di sospensione. Poi si legge: "Continuano a lavorare con Netflix nella speranza di far ripartire presto la produzione... Questi ultimi due mesi hanno messo alla prova tutti noi in modi che nessuno avrebbe potuto prevedere. La sola cosa che abbiamo imparato durante questo corso è che questa produzione è più grande di una sola persona e non potremmo essere più orgogliosi di collaborare con uno dei cast e uno degli staff di produzione più leali e di talento in questo settore".

Nuovi aggiornamenti sono attesi per la data dell'8 dicembre. Mentre l'indagine continua, gli sceneggiatori di House of Cards e un contingente del personale dell'ufficio di produzione stanno lavorando per creare tutte le condizioni necessarie per favorire la ripartenza dei lavori. La lettera e la decisione di continuare a retribuire tutte le persone coinvolte nascono nella speranza di incoraggiare i membri del cast e dello staff a non abbandonare lo show, segnandone probabilmente il destino.