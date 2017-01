House of Cards 5: Il primo teaser ne annuncia la data

Un teaser controverso nel giorno del giuramento di uno dei più controversi presidenti degli Stati Uniti d'America. In occasione dell'insediamento del 45° Presidente, Donald Trump, Netflix ha diffuso il primo teaser della quinta stagione di House of Cards. Oltre a ritrarre una bandiera degli Stati Uniti d'America capovolta mentre voci fanciullesche recitano il Giuramento di Fedeltà ("Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America, e alla Repubblica che essa rappresenta: una Nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti"), la clip svela la dada di debutto (oltreoceano) del nuovo ciclo di episodi: 30 maggio.

In Italia il drama politico con Kevin Spacey e Robin Wright resta un'esclusiva di Sky Atlantic, che con ogni probabilità proporrà la quinta stagione in contemporanea con il servizio di video in streaming. Ricordiamo che questa sarà la prima volta di House of Cards senza l'ideatore Beau Willimon al timone come showrunner.