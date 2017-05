House of Cards 5: Dove eravamo rimasti

Una delle serie più appassionanti degli ultimi anni, House of Cards torna in tv con 13 nuovi episodi. Il drama politico con Kevin Spacey nei panni di Frank Underwood, Presidente degli Stati Uniti d'America spietato, profittatore, assetato di potere, con un gusto latente per il suo stesso sesso e finanche un assassino prosegue con la quinta stagione su Sky Atlantic e in streaming su Now TV dal 31 maggio, ogni mercoledì alle ore 21:15 con un doppio episodio.

Insieme con la moglie Claire (una altrettanto straordinaria Robin Wright) due delle figure più spaventose e imprevedibili che la politica abbia mai conosciuto, almeno fino all'altro ieri, prima dell'avvento dell'era Trump, gli Underwood erano in una situazione piuttosto complicata l'ultima volta che li abbiamo visti. Non che negli episodi precedenti le cose erano andate meglio. Uno contro l'altra dopo la decisione di Frank di rimuovere la moglie dall'incarico di ambasciatrice all'ONU prima e di non sostenere la sua campagna per un seggio nella Camera dei Rappresentanti dopo, Claire aveva cercato di distruggere le ambizioni politiche del marito, in corsa contro Heather Dunbar (Elizabeth Marvel) alle primarie del Partito Democratico, diffondendo anonimamente una vecchia foto del padre di lui con un membro del Ku Klux Klan. Come se non bastasse, Frank si era preso una pallottola dal giornalista ed ex galeotto Lucas Goodwin, anch'egli determinato a fermare il Presidente, finendo in coma. Mentre la crisi politica aveva dato a Claire l'opportunità di emergere, dimostrando poi al marito di potersi ancora fidare di lei, non tutto il male aveva nuociuto agli Underwood quando, la scoperta di un "legame" tra Goodwin e Dunbar aveva costretto quest'ultima a sospendere la sua campagna. Un problema in meno, ma non l'ultimo.

Diventato il candidato dei democratici, Frank, salvato da un trapianto di fegato costato la vita a un altro uomo che, per intercessione del fidato Doug Stamper (Michael Kelly), aveva perso il suo diritto di precedenza, aveva puntato gli occhi sul suo prossimo avversario: il candidato repubblicano Will Conway (Joel Kinnaman). Non uno stinco di santo ma con un fascino e un carisma tali da affascinare l'elettorato, Conway aveva complicato le macchinazioni politiche degli Underwood all'interno del loro partito, portando questi ultimi a ricorrere alla loro feroce determinazione per non vedere sfumata la posizione guadagnata anche col sangue. Persino le azioni di un gruppo terrorista vicino all'ICO (un'organizzazione simile allo Stato Islamico), che aveva rapito una famiglia nel Tennessee, sembrano favorire Conway nei sondaggi, volendo trattare soltanto con quest'ultimo. A complicare ulteriormente la situazione, un articolo del "Washington Herald" sulle accuse mosse da Goodwin contro il Presidente prima di essere ucciso dalla guardia del corpo Robert Meechum, anch'egli rimasto ucciso nella vicenda.

Nell'ultimo episodio, testimoni della ferocia assassina dei terroristi e minacciati dalle ultime accuse di un coinvolgimento nell'impeachment dell'ex presidente e nello sviluppo di un sistema di sorveglianza di massa, Frank e Claire si erano promessi di essere ancora più spietati nella loro battaglia per la riconquista del potere, rinunciando a qualunque strategia lecita in una campagna elettorale alle battute finali diventata ormai complicatissima e decidendo di fare leva sulle paure degli americani, in particolare quella per la minaccia dell'ICO. L'ultima mossa, necessaria per distrarre l'opinione pubblica, era stata quindi una dichiarata guerra al terrorismo.