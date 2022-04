Hotel Portofino rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

Il period drama ambientato sulla riviera ligure e con Natascha McElhone protagonista tornerà con 6 nuovi episodi, in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW.

Hotel Portofino, la sofitiscata serie gialla ambientata in Liguria durante gli anni '20 del '900, è stata già rinnovata per una seconda stagione. Ad annunciarlo, durante il Mercato Internazionale dei Programmi Televisivi (MIPTV) che si svolge a Cannes in questi giorni, sono stati i rappresentanti della piattaforma di video in streaming Britbox, dove la serie è disponibile in Gran Bretagna. In Italia, invece, il period drama ha debuttato su Sky Serie e in streaming su NOW lo scorso 28 febbraio ed è tuttora disponibile on demand con tutti i 6 episodi della prima stagione.

La trama di Hotel Portofino

Hotel Portofino segue Natascha McElhone (Californication, Designated Survivor) nei panni di Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale inglese che si trasferisce nella Riviera ligure di Levante per aprire un hotel in stile britannico a Portofino proprio negli anni in cui è in atto la scalata politica di Benito Mussolini. Insieme al marito Lord Cecil Ainsworth (Mark Umbers), la donna prova a risollevare le sue finanze dopo la Grande Guerra e a raggiungere l'indipendenza economica. La serie è attraversata perà ancje da una linea narrativa molto particolare, quella del "whodunit", un giallo classico caratterizzato dall'alternanza di diversi sospettati di un crimine e di altrettanti colpi di scena.

Nel cast ci sono anche Anna Chancellor, nei panni di un’influente ospite della struttura, e gli italiani Daniele Pecci (Cuori), Lorenzo Richelmy (Marco Polo), Rocco Fasano (SKAM Italia) Pasquale Esposito e Carolina Gonelli. Completano il cast Lily Frazer, Oliver Dench e Adam James.

L'ottimo risultato della prima stagione

Beta Film, che distribuisce la serie e l'ha giò venduta in più di 55 territori, ha fatto sapere che nei pochi Paesi dove la serie è già disponibile (tra cui l'Italia) si è rivelata un successo. È stata la seconda serie VOD più vista su Foxtel Australia e il secondo debutto per un drama internazionale su Sky Serie in Italia. La seconda stagione avrà altri 6 episodi scritti dal creatore Matt Baker e con Adam Wimpenny nuovamente alla regia, e Jo McGrath e Walter Iuzzolino produttori esecutivi per Eagle Eye Drama.