Hotel Portofino: Il trailer ufficiale della stagione 2, su Sky e NOW dal 29 marzo

News Serie TV

La serie in costume ambientata sulla riviera ligure torna con sei nuovi episodi.

Sky Italia ha diffuso il trailer ufficiale in italiano della stagione 2 di Hotel Portofino, la serie in costume britannica ambientata sulle meravigliose coste della riviera ligure durante gli anni '20, con Natascha McElhone nei panni della coraggiosa e determinata proprietaria di un hotel in puro stile british. In onda su Sky Serie e in streaming su NOW dal 29 marzo, i nuovi sei episodi ci terranno compagnia ogni mercoledì per tre settimane.





Hotel Portofino: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Il racconto di Hotel Portofino riparte dall’estate del 1927. Bella (McElhone) si dedica con tutte le sue energie all'hotel, che ha superato i suoi problemi iniziali e sta cominciando a prosperare, mentre il marito Cecil e il figlio Lucian (Mark Umbers e Oliver Dench) si trovano in Inghilterra. Quando però Cecil si presenta senza preavviso a Portofino, Bella è costretta a confrontarsi con la realtà del suo rapporto con il marito e a decidere se accettarlo di nuovo nella sua vita o cedere all'amicizia sempre più forte con l'affascinante architetto locale Marco Bonacini, interpretato dalla nuova aggiunta al cast Giorgio Marchesi (I Medici).

Cecil, nel frattempo, trama per rendere l'hotel parte dei suoi torbidi piani con il dignitario fascista locale, Vincenzo Danioni (Pasquale Esposito), e costringe Bella a stringere accordi con gli ospiti abituali Claudine Pascal e Carlo Albani (Lily Frazer e Daniele Pecci) per arginare i danni. Anche i suoi figli devono affrontare scelte difficili: Lucian lotta per conciliare la sua innegabile attrazione per Constance (Louisa Binder) con le sue responsabilità coniugali per l'infelice Rose (Claude Scott-Mitchell), e Alice (Olivia Morris) minaccia di gettare la sua cautela al vento con un fidanzamento inappropriato. Come ciliegina sulla torta, una visita anonima da parte di un ispettore potrebbe essere decisiva per il futuro dell'hotel.