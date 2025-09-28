TGCom24
Hotel Costiera, Jesse Williams confessa quanto è stato difficile allenarsi per questo ruolo

Jesse Williams torna in TV come protagonista e produttore esecutivo di Hotel Costiera su Prime Video e ha raccontato qual è stato il più grande ostacolo dietro questa esperienza.

Jesse Williams è tornato da protagonista in TV: questa volta interpreta un ex marine, Daniel De Luca, che lavora come tuttofare presso una struttura ricettiva in una delle zone più belle del mondo: la Costiera Amalfitana. Non a caso, la Serie TV in questione si intitola Hotel Costiera e, per interpretare al meglio il suo personaggio al centro dell’azione, l’attore ha dovuto sottoporsi ad un rigido allenamento.

Intervistato da People, Jesse Williams ha confessato che la sua difficoltà più grande per Hotel Costiera è stata quella di vivere “nella terra della pasta e del pane e cercare di essere snello e scattante”. In Hotel Costiera, il suo personaggio ritorna in Italia, la terra della sua infanzia, e lavora come tuttofare presso uno degli hotel più lussuosi al mondo situato proprio a Positano. Una delle figlie del proprietario della struttura scompare nel nulla e sarà compito di Daniel ritrovare Alice. Nonostante le varie imprese che il suo personaggio è costretto ad affrontare, Jesse Williams ha confessato che il suo ostacolo maggiore è stato proprio l’allenamento: “È stata una vera tortura accettare di partecipare a un ruolo del genere in qualsiasi momento. Mi sono allenato, ho fatto un sacco di allenamenti di combattimento e di coordinamento degli stunt. Non ho più vent'anni, le cose si incrinano, mi fanno male, sono a rischio distorsione e strappi, quindi dovevo stare attento”. Per questo ha preferito concentrarsi su “alimentazione, esercizio fisico e coreografia per essere efficiente nei movimenti, non sprecarli e non ferire se stesso o gli altri” durante le riprese. Un’esperienza mai vissuta prima? “Girare una scena di lotta su una motocicletta”, ha affermato l’attore. “Bisogna rispettare l’arte e la maestria del coordinamento degli stunt, fidarsi dei professionisti e renderla reale. È stato un sogno”.

Hotel Costiera ha richiesto un forte impegno da parte sua. Jesse Williams, oltre ad interpretare il protagonista, è coinvolto anche come produttore esecutivo: “Non solo recitare, ma anche produrre ogni sera, prendere appunti e fare tutto. Lo dico perché il sonno è la cosa più importante e io non ho dormito molto”, ha ammesso, riferendosi al suo lavoro “notte e giorno”. “[Mi svegliavo] alle 3 del mattino per chiamare i bambini perché ero nove ore avanti a loro, quindi dormire era davvero difficile”. I suoi figli, Sadie e Maceo, hanno 11 e 10 anni.

