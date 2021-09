Hilary Swank protagonista di una nuova potenziale serie di ABC diretta da Tom McCarthy

News Serie TV

L'attrice di Million Dollar Baby interpreterà una giornalista nel progetto ancora senza titolo di 20th Television.

ABC chiama all'appello nomi importanti nel pianificare già la sua prossima stagione. Il premio Oscar Hilary Swank ha firmato per il ruolo da protagonista nell'episodio pilota di una nuova potenziale serie in sviluppo presso la rete dell'Alfabeto. Il progetto, prodotto da 20th Television e ancora senza titolo, potrà contare sul regista e sceneggiatore de Il caso Spotlight Tom McCarthy che darà il suo contributo sia dietro la macchina da presa che come produttore esecutivo.

I primi dettagli del nuovo progetto di ABC con Hilary Swank

Nella potenziale serie di ABC Swank interpreterà una giornalista famosa che si trasferisce in Alaska alla ricerca di un nuovo inizio dopo un passo falso che ha quasi fatto crollare la sua carriera. Lì riparte sia a livello personale che professionale dopo essersi unita alla redazione di un quotidiano di Anchorage. Per Hilary Swank si tratterebbe di un ritorno in tv dopo la sfortunata esperienza in Away, cancellata da Netflix dopo una sola stagione. L'attrice è coinvolta nel progetto anche come produttrice esecutiva insieme a Bert Salke, lo stesso McCarthy e i giornalisti dell'Anchorage Daily News Kyle Hopkins e Ryan Binkley.

Questo episodio pilota è il primo ordine importante del nuovo presidente di ABC Craig Erwich da quando ha assunto la guida della rete, lo scorso dicembre. Non sappiamo ancora se al pilota seguirà un ordine di una stagione completa ma di certo da questo ordine traspare l'intenzione di puntare su grandi nomi e interpreti per iniziare già ad impressionare la concorrenza in vista della stagione 2022-23.