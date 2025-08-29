TGCom24
Home | Serie TV | News | Hilary Duff protagonista della nuova serie Pretty Ugly in sviluppo a Hulu
Schede di riferimento
Hilary Duff
Hilary Duff
News Serie TV

Hilary Duff protagonista della nuova serie Pretty Ugly in sviluppo a Hulu

Carolina Mautone

Dopo How I Met Your Father, Hilary Duff torna su Hulu in Pretty Ugly, serie drammatica basata sul romanzo di Kirker Butler: la trama e i primi dettagli.

Hilary Duff protagonista della nuova serie Pretty Ugly in sviluppo a Hulu

Hilary Duff è pronta a tornare sul piccolo schermo con Pretty Ugly, una nuova serie drammatica attualmente in sviluppo a Hulu, servizio di video in streaming che fa parte della grande famiglia Disney. La star di How I Met Your Father si riunisce ancora una volta con 20th Television per questo nuovo progetto che la vedrà non solo protagonista, ma anche produttrice esecutiva. Ecco i primi dettagli, svelati da Deadline.

Una trama tra ambizione, famiglia e caos

Pretty Ugly è un adattamento del romanzo omonimo del 2015 scritto da Kirker Butler, che firma anche la sceneggiatura. Al centro del racconto c'è Miranda Miller, interpretata da Duff, una ex reginetta di concorsi di bellezza adolescente che oggi ha una sola missione: rendere sua figlia Bailey, di dieci anni, la più grande star del circuito dei concorsi infantili americani. Per Miranda, il sogno è fatto di sponsor, linee di cosmetici e, chissà, magari un reality show tutto suo.

Ma Bailey è stanca. Costretta a partecipare ai concorsi fin da quando aveva tre mesi, è ormai esausta. A peggiorare le cose, Miranda è incinta di sette mesi e ha già pianificato la futura carriera da reginetta della figlia in arrivo. Intanto, nella famiglia Miller, il caos regna sovrano: Ray, il marito di Miranda, infermiere con la discutibile abitudine di assumere pillole a caso, ha messo incinta la diciottenne nipote di una sua paziente. E Joan, la madre vedova di Miranda, trascorre le sue giornate da reclusa... progettando un omicidio con Gesù.

Il team creativo dietro le quinte

Pretty Ugly si presenta quindi come una storia dai toni grotteschi che ironizza con umorismo nero le ossessioni della cultura dell'apparenza. Oltre a Duff, anche Kirker Butler, Silver Tree e Aaron Kaplan sono produttori esecutivi. Silver Tree, nota per il suo lavoro su serie come The L'assistente di volo, Shameless e You, sarà anche alla regia.

Kirker Butler non è nuovo alla televisione: ha lavorato su titoli di successo come I Griffin, Only Murders in the Building e Life in Pieces. Questa è l'ennesima collaborazione tra Butler e Kaplan, che insieme hanno già sviluppato diverse serie per network come ABC, CBS e Fox. Per Hilary Duff, Pretty Ugly segna un nuovo importante passo nella sua carriera televisiva. Dopo il successo di Younger e la recente How I Met Your Father, l'ex star di Lizzie McGuire si cimenta ora quindi con un ruolo più complesso e adulto che promette di mostrare nuove sfumature interpretative.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Hilary Duff
Hilary Duff
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Chicago Med: Marlyne Barrett lascia la serie tv prima della stagione 11
news Serie TV Chicago Med: Marlyne Barrett lascia la serie tv prima della stagione 11
Andor, Ewan McGregor spera in una terza stagione: "Vorrei esserci anche io"
news Serie TV Andor, Ewan McGregor spera in una terza stagione: "Vorrei esserci anche io"
Robin Hood: Il teaser trailer della serie tv che re-immagina l'iconico eroe popolare
news Serie TV Robin Hood: Il teaser trailer della serie tv che re-immagina l'iconico eroe popolare
Wayward: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Toni Collette nei panni di un'inquietante istitutrice
news Serie TV Wayward: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Toni Collette nei panni di un'inquietante istitutrice
Harry Potter, Chris Columbus sostiene che il look di Hagrid è lo stesso dei film: "Sarà tutto uguale"
news Serie TV Harry Potter, Chris Columbus sostiene che il look di Hagrid è lo stesso dei film: "Sarà tutto uguale"
Diario dei miei due di picche: Il trailer ufficiale della nuova serie romantica di Netflix
news Serie TV Diario dei miei due di picche: Il trailer ufficiale della nuova serie romantica di Netflix
Upload 4, il finale spiegato: L'ideatore Greg Daniels svela il destino dei due Nathan
news Serie TV Upload 4, il finale spiegato: L'ideatore Greg Daniels svela il destino dei due Nathan
9-1-1: Nashville, gli uomini della Caserma 113 in azione in un nuovo teaser trailer
news Serie TV 9-1-1: Nashville, gli uomini della Caserma 113 in azione in un nuovo teaser trailer
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
L'estate nei tuoi occhi
Upload
The Terminal List: Lupo Nero
Uno splendido errore
Mercoledì
Watson
Alien: Pianeta Terra
NCIS: Tony & Ziva
The Twisted Tale of Amanda Knox
Untamed
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV