Hilary Duff protagonista della nuova serie Pretty Ugly in sviluppo a Hulu

Dopo How I Met Your Father, Hilary Duff torna su Hulu in Pretty Ugly, serie drammatica basata sul romanzo di Kirker Butler: la trama e i primi dettagli.

Hilary Duff è pronta a tornare sul piccolo schermo con Pretty Ugly, una nuova serie drammatica attualmente in sviluppo a Hulu, servizio di video in streaming che fa parte della grande famiglia Disney. La star di How I Met Your Father si riunisce ancora una volta con 20th Television per questo nuovo progetto che la vedrà non solo protagonista, ma anche produttrice esecutiva. Ecco i primi dettagli, svelati da Deadline.

Una trama tra ambizione, famiglia e caos

Pretty Ugly è un adattamento del romanzo omonimo del 2015 scritto da Kirker Butler, che firma anche la sceneggiatura. Al centro del racconto c'è Miranda Miller, interpretata da Duff, una ex reginetta di concorsi di bellezza adolescente che oggi ha una sola missione: rendere sua figlia Bailey, di dieci anni, la più grande star del circuito dei concorsi infantili americani. Per Miranda, il sogno è fatto di sponsor, linee di cosmetici e, chissà, magari un reality show tutto suo.

Ma Bailey è stanca. Costretta a partecipare ai concorsi fin da quando aveva tre mesi, è ormai esausta. A peggiorare le cose, Miranda è incinta di sette mesi e ha già pianificato la futura carriera da reginetta della figlia in arrivo. Intanto, nella famiglia Miller, il caos regna sovrano: Ray, il marito di Miranda, infermiere con la discutibile abitudine di assumere pillole a caso, ha messo incinta la diciottenne nipote di una sua paziente. E Joan, la madre vedova di Miranda, trascorre le sue giornate da reclusa... progettando un omicidio con Gesù.

Il team creativo dietro le quinte

Pretty Ugly si presenta quindi come una storia dai toni grotteschi che ironizza con umorismo nero le ossessioni della cultura dell'apparenza. Oltre a Duff, anche Kirker Butler, Silver Tree e Aaron Kaplan sono produttori esecutivi. Silver Tree, nota per il suo lavoro su serie come The L'assistente di volo, Shameless e You, sarà anche alla regia.

Kirker Butler non è nuovo alla televisione: ha lavorato su titoli di successo come I Griffin, Only Murders in the Building e Life in Pieces. Questa è l'ennesima collaborazione tra Butler e Kaplan, che insieme hanno già sviluppato diverse serie per network come ABC, CBS e Fox. Per Hilary Duff, Pretty Ugly segna un nuovo importante passo nella sua carriera televisiva. Dopo il successo di Younger e la recente How I Met Your Father, l'ex star di Lizzie McGuire si cimenta ora quindi con un ruolo più complesso e adulto che promette di mostrare nuove sfumature interpretative.