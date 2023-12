Hightown si concluderà con la terza stagione

News Serie TV

Il crime drama di Starz con Monica Raymund in Italia è disponibile in streaming sul servizio MGM+: ecco quando arrivano i nuovi episodi.

Hightown arriva al capolinea. La rete via cavo americana Starz ha annunciato che la terza stagione del crime drama debutterà in madrepatria il prossimo 26 gennaio, ma sarà anche l'ultima. In Italia la serie è disponibile sul servizio MGM+ che si può aggiungere anche come channel aggiuntivo agli abbonamenti di Prime Video e Mediaset Infinity.

La trama di Hightown

Hightown, scritta da Rebecca Cutter (Gotham), racconta di Jackie Quiñones (Monica Raymund), una festaiola che lavora per i National Marine Fisheries Services ed è felice di usare il suo distintivo per fare colpo. Diventata ufficiale di polizia, inizia a lavora per arginare il flusso di oppioidi a Cape Cod mentre combatte lei stessa i problemi di dipendenza. Quando si trova davanti a un'altra vittima della dipendenza dagli oppiodi, è proprio lei, che pure cerca di rimanere sobria, a dover risolvere l'omicidio.

Nella seconda stagione la protagonista è stata travolta immediatamente dallo spaccio del letale Carfentanil, che stava inondando Cape Cod, e ha concentrato le sue indagini su Frankie Cuevas (Amaury Nolasco), l'uomo che riteneva responsabile della morte del suo migliore amico, Junior.

Le anticipazioni della terza stagione

Nella terza stagione, stando alla sinossi ufficiale, Jackie è fuori dai giri e fuori dalle forze dell'ordine. Ma questo non le impedisce di esplorare e guardare sotto la superficie dell'apparentemente perfetta Cape Cod per salvare prostitute scomparse e risolvere omicidi. Nel frattempo i suoi ex colleghi poliziotti Ray Abruzzo (James Badge Dale) e Alan Santille (Dohn Norwood) sono concentrati sullo smantellamento delle cosche che gestiscono lo spaccio di droghe ma purtroppo, malgrado i loro sforzi, i criminali continuano a uscire di prigione. Infatti Frankie Cuevas (Amaury Nolasco) entra in prigione ma Osito (Atkins Estimond) esce, e la droga continua inevitabilmente a circolare, attirando Shane Frawley (la new entry nel cast Garret Dillahunt), un gangster di Boston che vuole entrare nei giri di traffico di droga di Cape Cod.

Starz avvisa che nei nuovi episodi "si stringono alleanze e le vecchie lealtà vengono messe in discussione in un luogo brutto e corrotto dove basteranno solo una babysitter dall'aspetto innocente, un sacchetto di droga rubato e denaro per spalancare le porte".

Il resto del cast

Recitano nei nuovi episodi anche Imani Lewis, Mark Boone Junior e Mike Pniewski in ruoli ricorrenti, mentre Ana Nogueira (The Vampire Diaries), Taja V. Simpson (The Oval), Michael Drayer (Mr. Robot) e Jeanine Serralles (Inside Llewyn Davis) saranno guest star.