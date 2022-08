HBO Max aggiorna su Green Lantern, Strange Adventures e le altre serie DC, e non sono tutte buone notizie

News Serie TV

Timori tra gli appassionati e gli abbonati dopo la cancellazione del film Batgirl.

È di qualche giorno fa l'annuncio che, da qui a un anno, HBO Max si trasformerà in un nuovo servizio streaming che riunirà sulla stessa piattaforma la sua offerta e quella di Discovery+ sulla scia della fusione tra WarnerMedia e il gruppo Discovery. La notizia ha gettato nel panico fan e abbonati, perché sta comportando sin da subito importanti cambiamenti, come la rimozione di alcuni contenuti di HBO e la cancellazione di progetti in corso, a cominciare dal film Batgirl. Impatterà anche sulla proposta in espansione di serie live-action e animate ambientate nell'Universo DC? Stando alle ultime dichiarazioni, la risposta purtroppo è sì.

Aggiornamenti su Green Lantern e le altre serie DC di HBO Max

Intanto uno dei progetti più in vista di HBO Max, la già ordinata Green Lantern, ambizioso adattamento dell'omonimo fumetto di successo, a cura dei co-ideatori di Arrow e DC's Legends of Tomorrow Greg Berlanti e Marc Guggenheim, è "vivo e vegeto" e "sicuramente va avanti", come assicurato da un portavoce a TVLine. Tuttavia, non sembra realistico un arrivo in tv prima del 2024. Viene invece riposta in un cassetto Strange Adventures, serie antologica ispirata dall'omonimo fumetto. Kevin Smith, che avrebbe dovuto dirigerne e co-scriverne un episodio incentrato su Bizarro e Jimmy Olsen, ha rivelato durante il podcast Hollywood Babble-On che l'adattamento non andrà avanti. Notizia poi confermata da altre fonti.

Per il resto, restano confermate le stagioni 4 di Titans e Doom Patrol, così come Dead Boy Detectives, adattamento dell'omonima opera scritta dall'acclamato Neil Gaiman, lo stesso di The Sandman. Per ora nulla lascia pensare che la serie animata Harley Quinn possa non avere un nuovo ciclo di episodi dopo il terzo appena cominciato, mentre l'ideatore di Peacemaker James Gunn ha scritto su Twitter di non essere preoccupati perché "il nostro amico porterà ancora molta pace nella seconda stagione". E quando qualcuno gli ha chiesto cosa avesse da dire sugli altri progetti in sviluppo, incluso un secondo spin-off di The Suicide Squad: Missione Suicida, ha risposto: "Ogni cosa va più che bene da tutti i punti di vista". Infine, la stagione 3 di Pennyworth pare sia stata completata e attende di ricevere una data di debutto.

Questo, in realtà, non è tutto. Da quello che sappiamo, HBO Max è al lavoro anche a uno spin-off prequel del film The Batman, agli adattamenti di Justice League Dark e Madame X di J.J. Abrams, alle serie animate Batman: Caped Crusader e My Adventures With Superman, al teen drama DC Super Hero High, a un nuovo drama soprannaturale incentrato su John Constantine e allo spin-off di Harley Quinn dal titolo Noonan's. Di tutti questi progetti per ora non si hanno nuovi aggiornamenti.