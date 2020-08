Hausen: Il primo trailer e le foto della nuova serie horror Sky Original

News Serie TV

La fiaba dark tedesca arriverà prossimamente anche in streaming su NOW TV.

Una fiaba dark che combina horror, mistero e dramma. È descritta così Hausen, una nuova serie Sky Original che arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV. In otto episodi il drama, prodotto da Sky Deutschland e Sky Studios in collaborazione con Lago Film, racconta la storia di un inquietante complesso residenziale infestato, che si nutre della sofferenza dei suoi inquilini. In attesa di conoscere la data di uscita, Sky ha diffuso le prime foto (le vedete in basso) e un primo terrificante trailer che dà un'idea precisa di quello che dobbiamo aspettarci dalla serie.





Hausen: La trama e il cast

La serie, diretta Thomas Stuber (Un valzer tra gli scaffali), ruota attorno al sedicenne Juri (Tristan Göbel, Il mostro di St. Pauli​) e suo padre Jaschek (Charly Hübner, Le vite degli altri) che, dopo la morte della madre, si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città. Mentre Jaschek cerca di provvedere per sé e per suo figlio lavorando come custode dell'edificio, Juri scopre gradualmente che la casa si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Per combatterla, Juri dovrà convincere gli inquilini, in parte ostili e in parte indifferenti, a cooperare e a ribellarsi contro suo padre, già caduto vittima della maledizione dell'edificio. Nel cast della serie si annoverano anche Lilith Stangenberg (Diaz – Non pulire questo sangue, Lo Stato contro Fritz Bauer), Alexander Scheer (Il giovane Karl Marx, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar) e Daniel Sträßer (Egon Schiele, Lettere da Berlino).