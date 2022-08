Harry Wild - La signora del delitto: Su Mediaset Infinity la serie con Jane Seymour insolita investigatrice

News Serie TV

Tutti gli 8 episodi della serie gialla creata da David Logan sono disponibili gratuitamente on demand su Mediaset Infinity.

Ex Bond Girl, Signora del West e ora anche "Signora del delitto". La fantastica Jane Seymour è tornata in tv con Harry Wild - La signora del delitto, una serie mystery thriller in cui interpreta un'investigatrice ribelle e fuori dal comune che ficca il naso dove non dovrebbe. Dopo essere andata in onda in prima serata su Rete 4, la prima stagione della serie - composta da 8 episodi - è ora disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity. Ecco la trama, il cast e tutto quello che c'è da sapere.

La trama e il cast di Harry Wild

In Harry Wild, creata da David Logan e da lui scritta insieme a Jo Spain, Jane Seymour - coinvolta anche come produttrice esecutiva - interpreta l'insegnante da poco in pensione Harriet Wild (detta Harry). Dopo essere stata vittima di una rapina ed essere tornata a vivere da suo figlio, Harry non riesce a resistere alla tentazione di ficcare il naso nei casi dei crimini che vengono assegnati a suo figlio Charlie, un detective della polizia. Scopre così di avere un vero talento per le indagini interferendo spesso nei casi di Charlie: dal misterioso rapimento di una donna che si ritrova in una foresta con un abito da ballo vintage, a un serial killer che si ispira al romanzo Delitto e castigo per commettere i suoi crimini.

Completano il cast principale Rohan Nedd nei panni dell'adolescente problematico Fergus Reid; Kevin Ryan in quelli del figlio di Harry, Charlie Wild; Stuart Graham nel ruolo di Ray Tiernam e Rose O'Neill in quello di Lola Wild.

È ufficiale: ci sarà una seconda stagione

Solo pochi giorni fa Acorn TV, la piattaforma che distribuisce la serie in madrepatria nel Regno Unito e in altri Paesi del Commonwealth, ha fatto sapere di aver rinnovato Harry Wild per una seconda stagione. Il servizio streaming ha fatto sapere che la serie con Jane Seymour ha battuto ogni precedente record della piattaforma per numero di visualizzazioni durante la prima settimana di disponibilità e che tornerà nel 2023 con altri otto episodi.

Recuperare la prima stagione è facilissimo: trovate tutte le 8 puntate già disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.